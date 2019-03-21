Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Рефинансирование кредитов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковичи о «Несвятых святых»
Трэш и трепет!
Сами виноваты!
Чувство обманутого налогоплательщика
Скандалы, интриги, расследования
 
 
 
ещё Интерактив 21.03.2019 13:080 Интерактив: Фонтан из люка 23.03.2019 13:180 Фотофакт: На территории детского сада в Пскове рухнул тополь 22.03.2019 20:111 Интерактив: Про пыльные бури и «первоапрельский» ответ 22.03.2019 10:457 Интерактив: Бабушка-попрошайка показала средний палец 21.03.2019 13:080 Интерактив: Фонтан из люка 21.03.2019 08:562 Интерактив: Хочется предупредить городскую власть
 
 
 
Самое популярное 21.03.2019 16:010 В Пскове около Троицкого моста выловили утопленника 22.03.2019 14:0333 Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта 22.03.2019 10:457 Интерактив: Бабушка-попрошайка показала средний палец 22.03.2019 12:550 В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц 21.03.2019 10:5916 В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на захоронение и вывоз ТКО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Фотофакт: На территории детского сада в Пскове рухнул тополь

23.03.2019 13:18|ПсковКомментариев: 0

На улице Труда в Пскове на ограждение детского сада №34 «Радуга» рухнул тополь. Причем само дерево располагалось на игровой площадке, неподалеку от «домика».

Упавшее дерево сильно повредило ограждение, поэтому можно представить силу удара рухнувшего ствола.

Страшно представить, чтобы было, если бы дерево рухнуло в сторону детской площадки, а не забора.

Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 451 человек
23.03.2019, 13:430 Российский пенсионер перед смертью завещал миллион рублей детдому 23.03.2019, 13:180 Фотофакт: На территории детского сада в Пскове рухнул тополь 23.03.2019, 12:520 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего Церковного Совета РПЦ 23.03.2019, 12:270 Российские фигуристы завоевали пятую медаль на чемпионате мира
23.03.2019, 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове 23.03.2019, 11:380 Свыше 40 водителей снегоходов в Псковской области привлекли к административной ответственности в феврале 23.03.2019, 11:130 В России перестали производить жизненно необходимое лекарство для кардиологических пациентов 23.03.2019, 10:470 Ирина Богачева: Псковское областное Собрание депутатов - это сложившийся законодательный орган
23.03.2019, 09:481 Режиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию из-за невозможности снимать кино 23.03.2019, 09:240 В Пскове ищут очевидцев смертельного ДТП 23.03.2019, 08:580 Плановые показатели смертности мужчин в России через пять лет все равно будут хуже сегодняшних европейских - Минздрав 22.03.2019, 23:400 Путин поздравил фигуристку Загитову с победой на чемпионате мира
22.03.2019, 23:390 Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в печорском храме. ФОТО 22.03.2019, 21:580 2 года лишения свободы условно получил пскович за кражу чайника и кастрюли 22.03.2019, 21:224 В Крыму подскочили цены на недвижимость 22.03.2019, 21:102 «Акценты» Донецкого: Мартовский «губеропад», казус Таси Перчиковой и скидка в полтора рубля
22.03.2019, 20:429 Областные власти помогают Елене Перчиковой с поиском нового дома и трудоустройством 22.03.2019, 20:310 Минздрав России представил проект для оказания неотложной помощи в медучреждениях 22.03.2019, 20:111 Интерактив: Про пыльные бури и «первоапрельский» ответ 22.03.2019, 19:450 В Великих Луках прошел «Марафон здоровья», посвященный Дню борьбы с туберкулезом
22.03.2019, 19:362 О закрытии Заклинской школы речи вестись не может — Александр Седунов 22.03.2019, 19:290 Постояльцы Церковищенского дома-интерната, где загорелась кровля, устроены в соцучреждения Великих Лук 22.03.2019, 19:230 В Псковской области из-за задымления эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов 22.03.2019, 18:592 Рыбаки-любители спасены со льдины в Псковском озере
22.03.2019, 18:510 Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при полпреде президента по реализации национальной политики 22.03.2019, 18:461 Наркоман из Псковского района оштрафован на 20 тысяч рублей 22.03.2019, 18:410 Минстрой создаст программу модернизации ветхих коммунальных сетей в России 22.03.2019, 18:240 1 апреля в Псковской области начинается дополнительная иммунизация против кори
22.03.2019, 18:120 Фонд «Земляки» оказал помощь жителям нескольких районов региона 22.03.2019, 18:080 Победителей областного конкурса «Душа земли Псковской» наградили в Пскове 22.03.2019, 18:040 23 марта в Псковской области ожидается облачная погода, местами дождь 22.03.2019, 17:550 В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал»
22.03.2019, 17:382 Субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области станет в 7 раз больше к 2024 году 22.03.2019, 17:333 Заказать поминовение в Псково-Печерском монастыре можно онлайн 22.03.2019, 17:320 Наталья Тудакова участвует в заседании комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов 22.03.2019, 17:2930 Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути
22.03.2019, 17:192 Миллиарды на Чистую воду 22.03.2019, 17:050 Областная библиотека приглашает на Неделю детской книги 22.03.2019, 16:590 Работы по строительству дорожной развязки Псков - Гдов продолжаются 22.03.2019, 16:491 Методику «нападений» на Псковский облсовпроф можно вычислять по календарю - Ульяна Михайлова
22.03.2019, 16:475 Шнуров потребовал разогнать Минкульт 22.03.2019, 16:340 Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования стартует завтра в Пскове 22.03.2019, 16:300 Рособрнадзор выпустил видеоконсультации ЕГЭ-2019 по физике 22.03.2019, 16:216 Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы
22.03.2019, 16:200 Михаил Ведерников принял участие в совещании вице-премьера Антона Силуанова по нацпроектам 22.03.2019, 16:190 Псковичей приглашают на Родительскую субботу с участием молодежного хора 22.03.2019, 16:180 Скончался руководитель строительства великолукского путепровода Александр Бычинский 22.03.2019, 16:080 В этом году в Великих Луках построят ФОК открытого типа
22.03.2019, 16:010 В Псковской области вручен 36500-й сертификат на материнский капитал 22.03.2019, 15:550 В Пскове пройдет форум с участием сенаторов, депутатов Госдумы и министров 22.03.2019, 15:470 Псковские курсанты узнали о ситуации по наркопотреблению в регионе 22.03.2019, 15:300 В Пскове бойцы ОМОНа продемонстрировали силу школьникам
22.03.2019, 15:200 «Молодежный парламент» вновь выступит организатором ежегодного Псковского велопарада 22.03.2019, 15:197 Директор «Простории» претендует на выдвижение от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы 22.03.2019, 15:161 Ульяна Михайлова рассказала, сколько зарабатывает Псковский облсовпроф и куда он тратит деньги 22.03.2019, 15:140 Объявлен аукцион на реконструкцию второго корпуса школы № 6 в Великих Луках
22.03.2019, 15:000 В Псковском районе зарегистрирован 21 участник предварительного голосования «Единой России» по выборам в волостные собрания депутатов 22.03.2019, 14:570 Профсоюзы не снизят своей социальной активности из-за информационного давления - Ульяна Михайлова 22.03.2019, 14:433 Псковские профсоюзы не понимают, почему «Стартранс» все еще работает на автобусных маршрутах №22 и 30 22.03.2019, 14:410 Начальник центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проведет прием граждан в Себеже и Опочке
22.03.2019, 14:330 1100 членов прибавилось в «семье» псковских профсоюзов 22.03.2019, 14:303 МВД предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств 22.03.2019, 14:213 Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» 22.03.2019, 14:200 Полтонны сгущенного молока, мясных консервов и колбасы пытались ввезти через границу в Псковской области без документов
22.03.2019, 14:120 Врио ректора ПсковГУ обсудила развитие спорта в регионе с обладателем Кубка Мира по летнему биатлону 22.03.2019, 14:110 Псковские профсоюзы готовят большую переговорную кампанию по увеличению зарплаты 22.03.2019, 14:0333 Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта 22.03.2019, 13:570 Великолучанин примет участие в чемпионате России по пауэрлифтингу
22.03.2019, 13:500 В ОМВД России по городу Великие Луки прошло заседание Общественного совета 22.03.2019, 13:360 Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан на своем округе 22.03.2019, 13:260 Ассоциации юристов продолжает работу над  правовым навигатором для принимающих семей 22.03.2019, 13:231 Программу обновления изношенных коммунальных сетей разработают в РФ
22.03.2019, 13:210 В Великих Луках обокрали гараж 22.03.2019, 13:150 «Дэу Нексия» и ВАЗ столкнулись на трассе М-9 в Куньинском районе 22.03.2019, 13:070 Книжная ярмарка «Читай - не останавливайся!» пройдет в Пскове 22.03.2019, 13:040 В Пушкинских Горах повторно задержан пьяный водитель мопеда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.