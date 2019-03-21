* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика?
Я Лидия Лермонтова, директор ООО «Меркурий», работаю в магазине «Ольгин Посад» по адресу: Рижский проспект, 60. Прямо над нами в квартире 3 живет алкоголик, которому 55 лет, естественно, он нигде не работает, пьет целыми днями. В квартире постоянно собираются люди без определенного места жительства, там всегда находится по 20-30 человек.
Там все постоянно в пьяном угаре, уже множество раз сворачивали унитаз, нас постоянно затапливают. Уже стоит вопрос о том, чтобы закрывать магазин, с потолка постоянно льет вода. В квартиру периодически приходит участковый, которому не открывают дверь. И домоуправление приходит, чтобы перекрыть воду, но им тоже не открывают. На данный момент у нас с субботы течет вода с потолка. Из квартиры частенько доносится запах газа, приходится выходить на улицу и кричать в окно: «Паша, газ! Паша, газ!». Мы всем коллективом постоянно скандируем на улице.
В целом все знают, что квартира неблагополучная, но никто никаких мер принять не может, потому что владелец не открывает двери. Сейчас собираю необходимые документы для подачи в суд. За год нас из этой злополучной квартиры заливали около 80 раз.
Самое интересное - стали разбираться, что можем сделать с опасным жильцом, и выяснилось, что в квартире прописан не только этот Павел, но и ребенок по имени Андрей, 2017 года рождения. Непонятно, чей это ребенок, почему он там прописан, и кто за ним ухаживает. Мы сами ребенка никогда не видели. Один раз только слышали детский плач в декабре прошлого года, ребенок плакал целые сутки. В 18:30 мы уходили с работы, вернулись в 10 утра, а он все еще плакал. В квартире никого не было, дверь никто не открыл.
Как там может быть прописан ребенок? В квартире алкоголика, без родителей. Никто не обращает на это внимание, а мы переживаем, куда делся этот ребенок, и, если он там, то кто за ним ухаживает, чей он. Кто-то же должен в этом разобраться.
Даже если этот алкоголик является его дедом, то почему он прописан без родителей, ведь по закону ребенка можно прописать отдельно только с 14 лет и то с разрешения родителей?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика?
Я Лидия Лермонтова, директор ООО «Меркурий», работаю в магазине «Ольгин Посад» по адресу: Рижский проспект, 60. Прямо над нами в квартире 3 живет алкоголик, которому 55 лет, естественно, он нигде не работает, пьет целыми днями. В квартире постоянно собираются люди без определенного места жительства, там всегда находится по 20-30 человек.
Там все постоянно в пьяном угаре, уже множество раз сворачивали унитаз, нас постоянно затапливают. Уже стоит вопрос о том, чтобы закрывать магазин, с потолка постоянно льет вода. В квартиру периодически приходит участковый, которому не открывают дверь. И домоуправление приходит, чтобы перекрыть воду, но им тоже не открывают. На данный момент у нас с субботы течет вода с потолка. Из квартиры частенько доносится запах газа, приходится выходить на улицу и кричать в окно: «Паша, газ! Паша, газ!». Мы всем коллективом постоянно скандируем на улице.
В целом все знают, что квартира неблагополучная, но никто никаких мер принять не может, потому что владелец не открывает двери. Сейчас собираю необходимые документы для подачи в суд. За год нас из этой злополучной квартиры заливали около 80 раз.
Самое интересное - стали разбираться, что можем сделать с опасным жильцом, и выяснилось, что в квартире прописан не только этот Павел, но и ребенок по имени Андрей, 2017 года рождения. Непонятно, чей это ребенок, почему он там прописан, и кто за ним ухаживает. Мы сами ребенка никогда не видели. Один раз только слышали детский плач в декабре прошлого года, ребенок плакал целые сутки. В 18:30 мы уходили с работы, вернулись в 10 утра, а он все еще плакал. В квартире никого не было, дверь никто не открыл.
Как там может быть прописан ребенок? В квартире алкоголика, без родителей. Никто не обращает на это внимание, а мы переживаем, куда делся этот ребенок, и, если он там, то кто за ним ухаживает, чей он. Кто-то же должен в этом разобраться.
Даже если этот алкоголик является его дедом, то почему он прописан без родителей, ведь по закону ребенка можно прописать отдельно только с 14 лет и то с разрешения родителей?