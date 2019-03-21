Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика?

Начальник центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии проведет прием граждан в Бежаницах и Пушкинских Горах

За 25 лет поисковики «Следа Пантеры» нашли и перезахоронили в Псковской области более 17 тысяч воинов