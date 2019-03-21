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Добрый день! Во дворе, где мы живем, есть детская площадка, которая травмоопасна для детей. Уже около года почти на наши просьбы никто не реагирует. Жильцы обращались в домоуправления №8 и №14, там посылают в Управление городского хозяйства. Звонили сентябрь, октябрь - но все осталось так же.
Детская площадка находится между домами Индустриальная, 3 и Индустриальная, 3а. Фото прилагаю.
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Фотофакт: детская площадка для «галочки»
Добрый день! Во дворе, где мы живем, есть детская площадка, которая травмоопасна для детей. Уже около года почти на наши просьбы никто не реагирует. Жильцы обращались в домоуправления №8 и №14, там посылают в Управление городского хозяйства. Звонили сентябрь, октябрь - но все осталось так же.
Детская площадка находится между домами Индустриальная, 3 и Индустриальная, 3а. Фото прилагаю.
Александр