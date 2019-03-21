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Интерактив: Вороны в Детском парке - маляры скамеек?
Пару лет назад начальник УГХ администрации Алексей Захаров вещал, что в Детском парке приобретены и установлены мощные звуковые отпугиватели ворон. И ни одна птица теперь не сядет на ветку.
С ним не соглашался директор Детского парка Пскова Евгений Шелемба, говоря о том, что на службе в Московском Кремле состоят специально обученные соколы, они охраняют золоченую кровлю кремлевских соборов от надоедливых ворон. Для Пскова такой метод борьбы с пернатыми будет более эффективным, чем использование обыкновенных отпугивателей».
Где теперь Захаров? А вороны не только сидят на ветках, но и под дикие вопли акустических отпугивателей весело строят свои гнезда.А вот жители и гости города подскакивают и убегают из парка.
Руководители нашего города с семьями в парке явно не гуляют. Или вороны у них на зарплате и работают малярами скамеек?
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Интерактив: Вороны в Детском парке - маляры скамеек?
Пару лет назад начальник УГХ администрации Алексей Захаров вещал, что в Детском парке приобретены и установлены мощные звуковые отпугиватели ворон. И ни одна птица теперь не сядет на ветку.
С ним не соглашался директор Детского парка Пскова Евгений Шелемба, говоря о том, что на службе в Московском Кремле состоят специально обученные соколы, они охраняют золоченую кровлю кремлевских соборов от надоедливых ворон. Для Пскова такой метод борьбы с пернатыми будет более эффективным, чем использование обыкновенных отпугивателей».
Где теперь Захаров? А вороны не только сидят на ветках, но и под дикие вопли акустических отпугивателей весело строят свои гнезда.А вот жители и гости города подскакивают и убегают из парка.
Руководители нашего города с семьями в парке явно не гуляют. Или вороны у них на зарплате и работают малярами скамеек?
Человек разумный