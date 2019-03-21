Интерактив: Деревня? Давай, до свиданья!

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Деревня Загорье в Торошинской волости Псковского района находится на сопках, в очень красивом месте, где люди многие годы жили тем, что сеяли зерновые, собирали грибы и ягоды. Когда-то многолюдная, сегодня деревня - из тех, что принято называть вымирающими. Не больше восьми дворов. А сейчас основное население здесь - пожилые пенсионерки.
Всего 39 километров от Пскова, но сюда сложно доехать. По совершенно разбитой дороге, которая с наступлением весны превратилась в смесь грязи и пыли. Сюда не едет скорая помощь и пожарный расчет, автолавка не приезжает уже около года. Дети и внуки живущих здесь стариков кое-как, объездными путями добираются сюда, привозя продукты и лекарства.
Подъезд к деревне когда-то был, причем даже с двух сторон. В последнее время в основном пользовались одной дорогой - она идет от большака, где на грунтовке разворачивается автобус, всего 1,5 км. Дорога волостная, выглядит она как будто после бомбежки. Между тем, еще лет десять назад к Загорью даже ходили дачные автобусы.
В 70-е годы поблизости от деревни начинали разрабатывать песчаный карьер, но через какое-то время работы свернули: начал меняться ландшафт, возникли проблемы с экологией, в колодцах соседней деревни пропала вода. Поэтому местные власти вернулись к использованию этих земель как пахотных.
С наступлением 2000-х в районе появились предприниматели нового времени, увидевшие в возобновлении разработки карьера ощутимые финансовые перспективы. Затем карьер перепродали. И вновь перепродали. Кто сейчас является собственником, жители не знают. По факту в результате работ в негодное состояние пришел так называемый «большак», а дорогу к деревне полностью перекопали. Как говорят рабочие с карьера, дорога эта отмежевана, принадлежит собственнику участка. «Как такое возможно? Дорога является собственностью муниципалитета, - недоумевают жители и делают вывод - Значит, межевание сделано неправильно». На территории, прилегающей непосредственно к деревне, образуются стихийные свалки. В соседней деревне пропала вода. В самом Загорье заливает подвалы домов - из-за того, что нарушен уровень слоя земли.
Еще в 2017 году жители писали письма в различные инстанции, но ответа на не получили.
Сегодня жители Загорья просят лишь об одном - чтобы власти разобрались в ситуации. Чтобы решили вопрос с ремонтом дороги. Чтобы вернули возможность подъезда для автолавки и экстренных служб. «Если нужен карьер - пусть работает, только не так близко к деревне и с соблюдением всех норм не в ущерб местным жителям», - пишут они. Но пока их просьбы и надежды остаются без ответа.
PS: Псковская Лента Новостей отправила официальный запрос в адрес администрации Псковского района с просьбой разъяснить, какая организация ведет карьерные разработки в районе деревни Загорье, планируется ли там ремонт дороги и на каком основании границы карьера находятся всего в 100 метрах от жилой деревни.
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Интерактив: Деревня? Давай, до свиданья!
Деревня Загорье в Торошинской волости Псковского района находится на сопках, в очень красивом месте, где люди многие годы жили тем, что сеяли зерновые, собирали грибы и ягоды. Когда-то многолюдная, сегодня деревня - из тех, что принято называть вымирающими. Не больше восьми дворов. А сейчас основное население здесь - пожилые пенсионерки.
Всего 39 километров от Пскова, но сюда сложно доехать. По совершенно разбитой дороге, которая с наступлением весны превратилась в смесь грязи и пыли. Сюда не едет скорая помощь и пожарный расчет, автолавка не приезжает уже около года. Дети и внуки живущих здесь стариков кое-как, объездными путями добираются сюда, привозя продукты и лекарства.
Подъезд к деревне когда-то был, причем даже с двух сторон. В последнее время в основном пользовались одной дорогой - она идет от большака, где на грунтовке разворачивается автобус, всего 1,5 км. Дорога волостная, выглядит она как будто после бомбежки. Между тем, еще лет десять назад к Загорью даже ходили дачные автобусы.
В 70-е годы поблизости от деревни начинали разрабатывать песчаный карьер, но через какое-то время работы свернули: начал меняться ландшафт, возникли проблемы с экологией, в колодцах соседней деревни пропала вода. Поэтому местные власти вернулись к использованию этих земель как пахотных.
С наступлением 2000-х в районе появились предприниматели нового времени, увидевшие в возобновлении разработки карьера ощутимые финансовые перспективы. Затем карьер перепродали. И вновь перепродали. Кто сейчас является собственником, жители не знают. По факту в результате работ в негодное состояние пришел так называемый «большак», а дорогу к деревне полностью перекопали. Как говорят рабочие с карьера, дорога эта отмежевана, принадлежит собственнику участка. «Как такое возможно? Дорога является собственностью муниципалитета, - недоумевают жители и делают вывод - Значит, межевание сделано неправильно». На территории, прилегающей непосредственно к деревне, образуются стихийные свалки. В соседней деревне пропала вода. В самом Загорье заливает подвалы домов - из-за того, что нарушен уровень слоя земли.
Еще в 2017 году жители писали письма в различные инстанции, но ответа на не получили.
Сегодня жители Загорья просят лишь об одном - чтобы власти разобрались в ситуации. Чтобы решили вопрос с ремонтом дороги. Чтобы вернули возможность подъезда для автолавки и экстренных служб. «Если нужен карьер - пусть работает, только не так близко к деревне и с соблюдением всех норм не в ущерб местным жителям», - пишут они. Но пока их просьбы и надежды остаются без ответа.
PS: Псковская Лента Новостей отправила официальный запрос в адрес администрации Псковского района с просьбой разъяснить, какая организация ведет карьерные разработки в районе деревни Загорье, планируется ли там ремонт дороги и на каком основании границы карьера находятся всего в 100 метрах от жилой деревни.