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Интерактив: Как получить долги по зарплате, если с организации взыскивать нечего?
Странно у нас в государстве заведено: людям не выплачивают зарплаты за многие месяцы, но допустившие это умудряются выходить сухими из воды.
Приведу пример. Компания «Технология» в Пскове не выплачивает ни зарплату в должном объеме своим работникам, ни делает полного расчета с теми, кто там уже не работает.
Работники там сидят без работы и без зарплаты, иногда им выплачивают по 5-8 тысяч «на сигареты», чтобы не разбежались, и постоянно кормят обещаниями, что вот-вот будут заказы.
У меня же прошлой осенью закончился контракт с этой организацией. Но я до сих пор не могу получить причитающиеся мне деньги! Я пенсионер, почетный донор, получаю всего 9500 рублей, мне эти деньги очень бы пригодились.
Обращались мы и в трудовую инспекцию с жалобой. Те в свою очередь обратились в прокуратуру. Состоялось даже судебное заседание, на котором суд постановил взыскать с компании все долги по зарплате. Но чуда не произошло - оказалось, что взыскивать с предприятия нечего.
Возникает вопрос: почему бы тогда не взыскать с руководителя долги по зарплате? Пусть берет кредит и выплачивает людям положенную зарплату. Но нет, мне объяснили, что личное имущество не может быть взыскано, только имущество организации.
Неужели в этой ситуации нет никакой надежды получить честно заработанные деньги?!
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Интерактив: Как получить долги по зарплате, если с организации взыскивать нечего?
Странно у нас в государстве заведено: людям не выплачивают зарплаты за многие месяцы, но допустившие это умудряются выходить сухими из воды.
Приведу пример. Компания «Технология» в Пскове не выплачивает ни зарплату в должном объеме своим работникам, ни делает полного расчета с теми, кто там уже не работает.
Работники там сидят без работы и без зарплаты, иногда им выплачивают по 5-8 тысяч «на сигареты», чтобы не разбежались, и постоянно кормят обещаниями, что вот-вот будут заказы.
У меня же прошлой осенью закончился контракт с этой организацией. Но я до сих пор не могу получить причитающиеся мне деньги! Я пенсионер, почетный донор, получаю всего 9500 рублей, мне эти деньги очень бы пригодились.
Обращались мы и в трудовую инспекцию с жалобой. Те в свою очередь обратились в прокуратуру. Состоялось даже судебное заседание, на котором суд постановил взыскать с компании все долги по зарплате. Но чуда не произошло - оказалось, что взыскивать с предприятия нечего.
Возникает вопрос: почему бы тогда не взыскать с руководителя долги по зарплате? Пусть берет кредит и выплачивает людям положенную зарплату. Но нет, мне объяснили, что личное имущество не может быть взыскано, только имущество организации.
Неужели в этой ситуации нет никакой надежды получить честно заработанные деньги?!
Александр