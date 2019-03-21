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Фотофакт: Троицкий мост в черном цвете

17.04.2019 13:44|ПсковКомментариев: 1

Ограждение Троицкого (Советского) моста покрасили в черный цвет.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
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