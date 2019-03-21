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25 апреля представители Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал ТехСервис» из Санкт-Петербурга обманным путем под предлогом «плановой проверки водопроводных труб» вошли в одну из квартир многоквартирного жилого дома в Пскове по улице Индустриальной и ушли не с пустыми руками.
Фильтр «Гейзер» без заявки и согласия хозяйки сказочным образом установился на кухне пенсионерки, пока она беседовала с двумя представителями в комнате, и пыталась отбиться от договоров, ссылаясь, что 32 000 рублей у нее нет. Но, когда ей сказали, что уже установили «Гейзер» на кухне, ей пришлось заплатить имеющиеся 25 000 рублей и подписать договора.
Она позвонила дочери и пожаловалась, что ей не хватает денег, и ее просят заплатить еще 7 000 рублей, и дала свой телефон одному из представителей фирмы. Когда дочь сказала им, чтобы они вернули деньги матери и уходили из квартиры, они сказали, что все сделано по договору, и ее мать им должна ещё и доплатить.
Будучи на работе, дочь вызвала полицию, но, когда прибыли на место полицейские, представители «Водоканал ТехСервис» уже отсутствовали.
По документам якобы все по закону, но откуда такие цены, когда фильтр «Гейзер-3» стоит ориентировочно 3 790 руб. А перечень работ по стоимости просто «удивительный»! Жертвой мошенничества оказалась пенсионерка 86 лет. Участковый рекомендовал обратиться в суд…
Будьте бдительны, уважаемые пенсионеры! Не впускайте мошенников в квартиру, так как среди них есть хорошие психологи!
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Интерактив: Мошенники снова работают Пскове!
25 апреля представители Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал ТехСервис» из Санкт-Петербурга обманным путем под предлогом «плановой проверки водопроводных труб» вошли в одну из квартир многоквартирного жилого дома в Пскове по улице Индустриальной и ушли не с пустыми руками.
Фильтр «Гейзер» без заявки и согласия хозяйки сказочным образом установился на кухне пенсионерки, пока она беседовала с двумя представителями в комнате, и пыталась отбиться от договоров, ссылаясь, что 32 000 рублей у нее нет. Но, когда ей сказали, что уже установили «Гейзер» на кухне, ей пришлось заплатить имеющиеся 25 000 рублей и подписать договора.
Она позвонила дочери и пожаловалась, что ей не хватает денег, и ее просят заплатить еще 7 000 рублей, и дала свой телефон одному из представителей фирмы. Когда дочь сказала им, чтобы они вернули деньги матери и уходили из квартиры, они сказали, что все сделано по договору, и ее мать им должна ещё и доплатить.
Будучи на работе, дочь вызвала полицию, но, когда прибыли на место полицейские, представители «Водоканал ТехСервис» уже отсутствовали.
По документам якобы все по закону, но откуда такие цены, когда фильтр «Гейзер-3» стоит ориентировочно 3 790 руб. А перечень работ по стоимости просто «удивительный»! Жертвой мошенничества оказалась пенсионерка 86 лет. Участковый рекомендовал обратиться в суд…
Будьте бдительны, уважаемые пенсионеры! Не впускайте мошенников в квартиру, так как среди них есть хорошие психологи!