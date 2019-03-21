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Интерактив: Говорить о росте экономики в Псковской области, достигнутого с помощью трехдневного безвиза и туристов, не стоит
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Изначально была информация о трехдневном безвизе - для жителей Латвии и Литвы. Для жителей Республик эта новость была очень интересной и положительной.
Обсуждали с коллегами, радовались возможности поездок к российским соседям без покупки недешевой визы. Те, кто ездят давно (так называемые бензинщики), сразу сказали, что очереди на границах возрастут, и радости от поездки может не быть вовсе.
Будем честными, ездят в основном не любоваться красотами псковской земли. Ездят один раз в неделю не от хорошей жизни. Ездят за продуктами подешевле, за топливом, за другими насущными товарами. Кто-то делает свой маленький нехитрый бизнес. Но в основном ездят, чтобы купить самое необходимое для себя и своих близких. Стоят в очередях, ездят после работы в ночь, чтобы утром опять на работу. Ездят в основном жители латгальского приграничья. Такова жизнь, приходится выживать.
Что ожидает границу и людей, ее пересекающих, в случае принятия трехдневного безвиза? Поедут люди из более дальних краев, поток увеличится существенно. Справится таможня и пограничники с наплывом «автотуристов»?
Не секрет, что на таможне часто зависают компьютеры. Люди тогда стоят в очередях по несколько часов без движения. При этом часто никакой информации о причинах простоя ни от пограничников, ни от таможни, получить не возможно. Бывают случаи, когда сотрудники или «лицо государства» коим является государственная граница, ведут себя грубо, забывая оставить свои личные проблемы и раздражение дома.
Зеленый коридор для россиян работает быстро. Коридоры для остальных - то есть не россиян - очень часто грешат медлительностью (кстати, не заметила на латвийской границе такого отношения к россиянам, там ко всем относятся одинаково). Не всегда работают все коридоры. Иногда сотрудники таможни чем-то занимаются в своих компьютерах. Очередь может стоять долго. Если подойдешь спросить - можно нарваться на грубость. Самый простой ответ - «ждите». В другой коридор выехать уже не можешь. Нельзя, без разрешения сотрудников таможенного поста. А как выехать, если перед тобой и после тебя стоит несколько машин. Стоишь в ожидании, час, два. Бывает, часов 6 или намного больше. Обидно, ведь в соседних коридорах машины движутся.
Теперь о тех, кто поедет в первый раз. Они не знают правил, не знают, какие документы и как нужно заполнять. Они будут стоять в очереди, и все будут ждать, пока не заполнят документы у стенда возле таможни. Увы, не все понимают с первого раза, как правильно заполнить документы, совершают ошибки, переписывают по несколько раз. Остальные стоят и ждут. И это ожидание опять занимает много времени.
При въезде на границу дают миграционную карту. Почему бы там сразу не вручать и таможенную декларацию, кому это нужно? Таможня и пограничники не смогут решить этот вопрос? Работник таможни может подходить к машинам в очереди и спрашивать водителей о наличии декларации, оказать помощь в ее заполнении. Подсказать, где нужно. Ничего этого нет. В результате - стоим в очередях. Ждем.
Захотят ли после первой поездки и многочасовых ожиданий люди и дальше ездить по этому безвизу? Решая вопрос такого безвиза, нужно решать много организационных вопросов. Уделить, прежде всего, внимание работе сотрудников, научить вежливости, профессионализму, культуре.
Губернатор говорит о туристах, которые привезут евро и рубли и будут тратить деньги в регионе, об экономике, о процветании региона. Ничего этого не будет без кардинального решения условий и методов работы на таможенном посту. Ведь, по сути, ничего не меняется. Все по старинке, все как было и три года, и пять лет назад. Одни и те же трудности и проблемы при пересечении границы. И тогда и сейчас можно услышать фразу - «ездите тут каждую неделю». Поэтому говорить о росте экономики и торговли в Псковской области, достигнутого с помощью безвиза и туристов, - не стоит.
Да, люди будут ездить, но возвращаясь, домой, будут рассказывать об отношении сотрудников на границе и тех недостатках в работе государственных служащих, с которыми им пришлось столкнуться. А это удар по имиджу страны, служб, власти. Захотят ли службы менять правила и меняться сами? С нарушителями быть суровыми, а с простыми людьми - человечными.
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Интерактив: Говорить о росте экономики в Псковской области, достигнутого с помощью трехдневного безвиза и туристов, не стоит
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Изначально была информация о трехдневном безвизе - для жителей Латвии и Литвы. Для жителей Республик эта новость была очень интересной и положительной.
Обсуждали с коллегами, радовались возможности поездок к российским соседям без покупки недешевой визы. Те, кто ездят давно (так называемые бензинщики), сразу сказали, что очереди на границах возрастут, и радости от поездки может не быть вовсе.
Будем честными, ездят в основном не любоваться красотами псковской земли. Ездят один раз в неделю не от хорошей жизни. Ездят за продуктами подешевле, за топливом, за другими насущными товарами. Кто-то делает свой маленький нехитрый бизнес. Но в основном ездят, чтобы купить самое необходимое для себя и своих близких. Стоят в очередях, ездят после работы в ночь, чтобы утром опять на работу. Ездят в основном жители латгальского приграничья. Такова жизнь, приходится выживать.
Что ожидает границу и людей, ее пересекающих, в случае принятия трехдневного безвиза? Поедут люди из более дальних краев, поток увеличится существенно. Справится таможня и пограничники с наплывом «автотуристов»?
Не секрет, что на таможне часто зависают компьютеры. Люди тогда стоят в очередях по несколько часов без движения. При этом часто никакой информации о причинах простоя ни от пограничников, ни от таможни, получить не возможно. Бывают случаи, когда сотрудники или «лицо государства» коим является государственная граница, ведут себя грубо, забывая оставить свои личные проблемы и раздражение дома.
Зеленый коридор для россиян работает быстро. Коридоры для остальных - то есть не россиян - очень часто грешат медлительностью (кстати, не заметила на латвийской границе такого отношения к россиянам, там ко всем относятся одинаково). Не всегда работают все коридоры. Иногда сотрудники таможни чем-то занимаются в своих компьютерах. Очередь может стоять долго. Если подойдешь спросить - можно нарваться на грубость. Самый простой ответ - «ждите». В другой коридор выехать уже не можешь. Нельзя, без разрешения сотрудников таможенного поста. А как выехать, если перед тобой и после тебя стоит несколько машин. Стоишь в ожидании, час, два. Бывает, часов 6 или намного больше. Обидно, ведь в соседних коридорах машины движутся.
Теперь о тех, кто поедет в первый раз. Они не знают правил, не знают, какие документы и как нужно заполнять. Они будут стоять в очереди, и все будут ждать, пока не заполнят документы у стенда возле таможни. Увы, не все понимают с первого раза, как правильно заполнить документы, совершают ошибки, переписывают по несколько раз. Остальные стоят и ждут. И это ожидание опять занимает много времени.
При въезде на границу дают миграционную карту. Почему бы там сразу не вручать и таможенную декларацию, кому это нужно? Таможня и пограничники не смогут решить этот вопрос? Работник таможни может подходить к машинам в очереди и спрашивать водителей о наличии декларации, оказать помощь в ее заполнении. Подсказать, где нужно. Ничего этого нет. В результате - стоим в очередях. Ждем.
Захотят ли после первой поездки и многочасовых ожиданий люди и дальше ездить по этому безвизу? Решая вопрос такого безвиза, нужно решать много организационных вопросов. Уделить, прежде всего, внимание работе сотрудников, научить вежливости, профессионализму, культуре.
Губернатор говорит о туристах, которые привезут евро и рубли и будут тратить деньги в регионе, об экономике, о процветании региона. Ничего этого не будет без кардинального решения условий и методов работы на таможенном посту. Ведь, по сути, ничего не меняется. Все по старинке, все как было и три года, и пять лет назад. Одни и те же трудности и проблемы при пересечении границы. И тогда и сейчас можно услышать фразу - «ездите тут каждую неделю». Поэтому говорить о росте экономики и торговли в Псковской области, достигнутого с помощью безвиза и туристов, - не стоит.
Да, люди будут ездить, но возвращаясь, домой, будут рассказывать об отношении сотрудников на границе и тех недостатках в работе государственных служащих, с которыми им пришлось столкнуться. А это удар по имиджу страны, служб, власти. Захотят ли службы менять правила и меняться сами? С нарушителями быть суровыми, а с простыми людьми - человечными.
Мила Телешко. Даугавпилс. Латвия