Интерактив: Ганзейские «достопримечательности» псковских дворов

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Трава по колено, ямы в полколеса, клумбы с одуванчиками на асфальте, лужи диаметром в несколько метров.... И все это не где-то в глухом, забытом богом и людьми месте, а в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, во дворе дома № 29/38 по ул. Яна Фабрициуса.
Несмотря на неоднократные жалобы жильцов на неудовлетворительную уборку и содержание придомовой и дворовой территории, управляющая компания ООО УО «Седьмой район» никак не реагирует. Трава выросла по колено, причем не только там, где она и должна расти, но и там, где нужно регулярно скашивать, на асфальте у поребриков и фундамента дома. Там уже образовались «клумбы» из не убирающейся пыли и песка с произрастающими на них одуванчиками и т.п.
Асфальта уже практически не видно не только из-за того, что в большинстве мест он уже просто исчез, но и по причине наличия огромного количества песка, который, хотя строители и старались убрать после ремонта системы водоотведения (а проще - канализационных люков), но присутствует в огромном количестве, разметается и переносится ветром по двору в сухую погоду, а в дождь образует грязную жижу, налипающую на обувь и разносящуюся по подъездам и квартирам.
Отговорки-ответы управляющей компании сводятся к причине наличия в управлении у них более 100 домов (якобы трудно успевать везде) и к обещаниям вот-вот покосить траву и подмести. Но воз и ныне там. Если так тяжело управлять, может передать несколько домов другой, менее загруженной компании? Или жаба душит?
А если еще обратить внимание на разваливающийся фундамент дома, козырьки и ступени подъездов, то можно решить, что на фоне такого пейзажа вполне можно снимать фильмы о войне. Вот такие «достопримечательности» скоро встретят гостей Ганзейского фестиваля.
Дом находится напротив железнодорожного вокзала, и зря кто-то надеется, что многочисленные туристы не заметят или каким-то обойдут этот неубранный двор, не сделают фото и не выложат в сеть «изнанку» праздника. Тем более, что в этом доме находится железнодорожный исторический музей. Посетители музея и проходящие мимо него приезжие часто фотографируются на фоне стоящих там ж/д колес и светофора, заходят во двор, чтобы передохнуть на скамейке в ожидании поезда или автобуса.
Нам, кто оплачивает услуги по ремонту и содержанию дома и придомовой территории, надоело терпеть такое свинское, наплевательское отношение и к себе, и к тем, кто приезжает посмотреть наш древний и все-таки красивый город. Надеюсь, что фотографий с подобными пейзажами туристам сделать не удастся. Но...
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Интерактив: Ганзейские «достопримечательности» псковских дворов
Трава по колено, ямы в полколеса, клумбы с одуванчиками на асфальте, лужи диаметром в несколько метров.... И все это не где-то в глухом, забытом богом и людьми месте, а в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, во дворе дома № 29/38 по ул. Яна Фабрициуса.
Несмотря на неоднократные жалобы жильцов на неудовлетворительную уборку и содержание придомовой и дворовой территории, управляющая компания ООО УО «Седьмой район» никак не реагирует. Трава выросла по колено, причем не только там, где она и должна расти, но и там, где нужно регулярно скашивать, на асфальте у поребриков и фундамента дома. Там уже образовались «клумбы» из не убирающейся пыли и песка с произрастающими на них одуванчиками и т.п.
Асфальта уже практически не видно не только из-за того, что в большинстве мест он уже просто исчез, но и по причине наличия огромного количества песка, который, хотя строители и старались убрать после ремонта системы водоотведения (а проще - канализационных люков), но присутствует в огромном количестве, разметается и переносится ветром по двору в сухую погоду, а в дождь образует грязную жижу, налипающую на обувь и разносящуюся по подъездам и квартирам.
Отговорки-ответы управляющей компании сводятся к причине наличия в управлении у них более 100 домов (якобы трудно успевать везде) и к обещаниям вот-вот покосить траву и подмести. Но воз и ныне там. Если так тяжело управлять, может передать несколько домов другой, менее загруженной компании? Или жаба душит?
А если еще обратить внимание на разваливающийся фундамент дома, козырьки и ступени подъездов, то можно решить, что на фоне такого пейзажа вполне можно снимать фильмы о войне. Вот такие «достопримечательности» скоро встретят гостей Ганзейского фестиваля.
Дом находится напротив железнодорожного вокзала, и зря кто-то надеется, что многочисленные туристы не заметят или каким-то обойдут этот неубранный двор, не сделают фото и не выложат в сеть «изнанку» праздника. Тем более, что в этом доме находится железнодорожный исторический музей. Посетители музея и проходящие мимо него приезжие часто фотографируются на фоне стоящих там ж/д колес и светофора, заходят во двор, чтобы передохнуть на скамейке в ожидании поезда или автобуса.
Нам, кто оплачивает услуги по ремонту и содержанию дома и придомовой территории, надоело терпеть такое свинское, наплевательское отношение и к себе, и к тем, кто приезжает посмотреть наш древний и все-таки красивый город. Надеюсь, что фотографий с подобными пейзажами туристам сделать не удастся. Но...