Фотофакт: Канализация около Ольгинского моста постоянно стекает в Великую

Губернатор: Помогать будем всем муниципалитетам, но в первую очередь самым активным

Прокуратура выявила нарушения в работе с осужденными в исправительных учреждениях Псковской области

Михаил Ведерников: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия

Более 1 млрд рублей будет вложено в модернизацию систем питьевого водоснабжения Псковской области