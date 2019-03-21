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Интерактив: Общественный совет при комитете ОКН Псковской области умер?
В соответствии с «Положением о порядке создания общественных советов при органах исполнительной власти области» (утв. постановлением администрации области от 25.04.2014 №165), срок полномочий общественного совета составляет два года со дня проведения первого заседания общественного совета.
9 июня 2019 года истек срок полномочий Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Согласно положения, не позднее 60 календарных дней до дня истечения срока полномочий общественного совета руководитель органа исполнительной власти области инициирует процедуру формирования нового состава общественного совета в порядке, установленном в абзаце первом пункта 4 настоящего положения. Однако, в течение указанного периода региональным органом охраны объектов культурного наследия не были приняты меры по формированию нового общественного совета.
В соответствии с п.4. положения, руководитель органа исполнительной власти области инициирует создание общественного совета путем издания акта органа исполнительной власти области о создании общественного совета, в котором указывается количество членов общественного совета и предложение Общественной палате Псковской области сформировать персональный состав общественного совета.
Общественная палата Псковской области инициирует создание общественного совета путем направления соответствующего обращения руководителю органа исполнительной власти области. В течение 30 дней со дня поступления указанного обращения руководитель органа исполнительной власти области издает акт о создании общественного совета в соответствии с положениями абзаца первого настоящего пункта.
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Интерактив: Общественный совет при комитете ОКН Псковской области умер?
В соответствии с «Положением о порядке создания общественных советов при органах исполнительной власти области» (утв. постановлением администрации области от 25.04.2014 №165), срок полномочий общественного совета составляет два года со дня проведения первого заседания общественного совета.
9 июня 2019 года истек срок полномочий Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Согласно положения, не позднее 60 календарных дней до дня истечения срока полномочий общественного совета руководитель органа исполнительной власти области инициирует процедуру формирования нового состава общественного совета в порядке, установленном в абзаце первом пункта 4 настоящего положения. Однако, в течение указанного периода региональным органом охраны объектов культурного наследия не были приняты меры по формированию нового общественного совета.
В соответствии с п.4. положения, руководитель органа исполнительной власти области инициирует создание общественного совета путем издания акта органа исполнительной власти области о создании общественного совета, в котором указывается количество членов общественного совета и предложение Общественной палате Псковской области сформировать персональный состав общественного совета.
Общественная палата Псковской области инициирует создание общественного совета путем направления соответствующего обращения руководителю органа исполнительной власти области. В течение 30 дней со дня поступления указанного обращения руководитель органа исполнительной власти области издает акт о создании общественного совета в соответствии с положениями абзаца первого настоящего пункта.
Никита