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Говорят, что дорога к храму бывает легкой, а бывает и тяжелой. А вот у нас она каменистая и очень-очень трудная. Трудная потому, что приходится буквально по булыжникам идти на службу к нашему храму Сергия Радонежского (ул. Свердлова, 42-а).
Бабулечки, мамочки с детьми, инвалиды пытаются обойти эти булыжники по поребрикам,чтобы не упасть и не сломать себе ноги. Кто решил таким образом уложить дорогу, не подумав о людях, не знаем. Но многочисленные обращения к разным инстанциям нашего батюшки о.Константина, к сожалению, не дают никаких результатов.
Вот мы, прихожане, просим опубликовать это письмо. Может кто-нибудь знает, куда еще обратиться нам. Как облегчить и сделать доступной дорогу к храму?
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Интерактив: Как облегчить дорогу к храму?
Говорят, что дорога к храму бывает легкой, а бывает и тяжелой. А вот у нас она каменистая и очень-очень трудная. Трудная потому, что приходится буквально по булыжникам идти на службу к нашему храму Сергия Радонежского (ул. Свердлова, 42-а).
Бабулечки, мамочки с детьми, инвалиды пытаются обойти эти булыжники по поребрикам,чтобы не упасть и не сломать себе ноги. Кто решил таким образом уложить дорогу, не подумав о людях, не знаем. Но многочисленные обращения к разным инстанциям нашего батюшки о.Константина, к сожалению, не дают никаких результатов.
Вот мы, прихожане, просим опубликовать это письмо. Может кто-нибудь знает, куда еще обратиться нам. Как облегчить и сделать доступной дорогу к храму?
Ольга