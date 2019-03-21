Интерактив: Шедевр на Пароменской

В Великих Луках из-за мусора загорелись два гаража. ФОТО

В Пустошке изъята фальшивая пятитысячная банкнота, поступившая от пожилой женщины

Можно ли венчаться без исповеди и причастия - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»