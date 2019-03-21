Интерактив: Ресторан спускает в Великую отходы

Сегодня ночью в Пскове совершен угон автомашины «Фольксваген Гольф»

Более 700 псковичей сделали свой выбор на предварительном голосовании «Единой России»

В Опочецком районе прошли туристский слет учащейся молодежи и слет краеведов-туристов

В Пскове состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу

Супруги в отпуске чаще всего ссорятся из-за работы

В Ростуризме рассказали, что будет с турпотоком в Грузию

ГИБДД информирует о порядке и сроках уплаты штрафов по административным правонарушениям

Сборная России завоевала 18 наград в первый медальный день на Европейских играх в Минске

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором музея-заповедника «Изборск»