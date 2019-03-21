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Прогулку по набережной Великой, в самом центре ее - у Власьевской башни - вчера испортил не только дурной запах, но и его «вещдок»: то ли из ресторана во Власьевской башни, то ли из кафе перед нею, которое устроено вместо туалета.
Я увидела кувшинки и тростник (Великую давно пора чистить!), решила сфотографировать, подошла ближе - и вот...! И это накануне Международной Ганзы!
Я-то снимала молча, а вот прохожие в «комментариях» не скупились....
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Интерактив: Ресторан спускает в Великую отходы
Прогулку по набережной Великой, в самом центре ее - у Власьевской башни - вчера испортил не только дурной запах, но и его «вещдок»: то ли из ресторана во Власьевской башни, то ли из кафе перед нею, которое устроено вместо туалета.
Я увидела кувшинки и тростник (Великую давно пора чистить!), решила сфотографировать, подошла ближе - и вот...! И это накануне Международной Ганзы!
Я-то снимала молча, а вот прохожие в «комментариях» не скупились....
Татьяна