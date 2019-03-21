Интерактив: Сколько контейнеров для мусора не ставь...

«Сотрудница коммунальной службы» украла у великолукской пенсионерки 130 тысяч рублей из халата

Псковские фермеры отказались от сотрудничества с Россельхозбанком

Законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе принят в I чтении

В четвертый раз дновцы участвуют в конкурсе на лучшее поселение