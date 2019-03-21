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Не далее как в середине июля обратился в наше доблестное УГХ города Пскова с тем, чтобы они демонтировали детские качели во дворе дома №83 по Рижскому проспекту, пояснив, что качели в аварийном состоянии и требуется их срочный демонтаж во избежание несчастных случаев (вспоминаем Великие Луки).
Прошло почти три недели, а качели по-прежнему на месте. Раскачиваться на них можно очень высоко. Балка в трещинах по всей длине, местами разрушена.
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Интерактив: Опасные детские качели во дворе дома
Не далее как в середине июля обратился в наше доблестное УГХ города Пскова с тем, чтобы они демонтировали детские качели во дворе дома №83 по Рижскому проспекту, пояснив, что качели в аварийном состоянии и требуется их срочный демонтаж во избежание несчастных случаев (вспоминаем Великие Луки).
Прошло почти три недели, а качели по-прежнему на месте. Раскачиваться на них можно очень высоко. Балка в трещинах по всей длине, местами разрушена.
Пскович