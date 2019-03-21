Интерактив: Опасные детские качели во дворе дома

В Устав Псковской области внесут изменения по защите прав малочисленных народов

122 члена профсоюзов Псковской области отдохнули в санатории «Хилово» по программе «Солидарность»

В Псковском облсовпрофе и подведомственных ему учреждениях проходят обыски