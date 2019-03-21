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Интерактив: Рядом с «Октябрем» с 10 июля не работает платный туалет

15.07.2019 14:36|ПсковКомментариев: 0

Рядом с кинотеатром «Октябрь» с 10 июля не работает платный туалет. Без объяснения причин. Звонила в УГХ, и никто не отвечает, почему закрыт туалет.

Сейчас активный туристический сезон. Какой бы ни был замечательный город или памятник, если нет нормальной санитарной зоны, то впечатление от города останется не очень хорошее! Ганзейские дни закончились, а проблема общественных туалетов осталась.

Администрации города или области не нужны деньги. Отличная возможность заработать для города!

Елена

Источник: Псковская Лента Новостей
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