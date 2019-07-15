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Интерактив: О многострадальном капремонте крыши дома на Ленина в Идрице
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда никто ответственности не несет! И снова речь о капитальном ремонте крыши дома на улице Ленина, 37, в поселке Идрица Себежского района.
Ремонт ведется с февраля. Подъезды и квартиры после потопа в мае еще не просохли и не отремонтированы. Теперь привезли утеплитель для чердака. Вечером 13 июля утеплитель просто выгрузили из машины на улицу, на несколько дней оставили под дождем. И, естественно, утеплитель намок. И его в таком состоянии будут укладывать на чердак, причем еще неизвестно еще когда. А, как известно, все утеплители на минеральной основе теряют при намокании свои свойства. И тут либо полная просушка, либо замена, а нормальной просушкой уже никто не будет заниматься.
Никто не контролирует выполнение обязательств контракта! Мало того, что сроки сдачи уже превысили почти на 2 месяца, так еще и работа ведется халатно. Кто же ответит за это безобразие?
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Интерактив: О многострадальном капремонте крыши дома на Ленина в Идрице
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда никто ответственности не несет! И снова речь о капитальном ремонте крыши дома на улице Ленина, 37, в поселке Идрица Себежского района.
Ремонт ведется с февраля. Подъезды и квартиры после потопа в мае еще не просохли и не отремонтированы. Теперь привезли утеплитель для чердака. Вечером 13 июля утеплитель просто выгрузили из машины на улицу, на несколько дней оставили под дождем. И, естественно, утеплитель намок. И его в таком состоянии будут укладывать на чердак, причем еще неизвестно еще когда. А, как известно, все утеплители на минеральной основе теряют при намокании свои свойства. И тут либо полная просушка, либо замена, а нормальной просушкой уже никто не будет заниматься.
Никто не контролирует выполнение обязательств контракта! Мало того, что сроки сдачи уже превысили почти на 2 месяца, так еще и работа ведется халатно. Кто же ответит за это безобразие?
Елена