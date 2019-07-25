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Фотофакт: Египетская сила

25.07.2019 08:13|ПсковКомментариев: 0

Геральдический совет нервно курит в стороне, в Долине царей в саркофагах переворачиваются мумии от фантазии псковских владельцев магазинов.

Любовь

Источник: Псковская Лента Новостей
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