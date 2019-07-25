Интерактив: Несколько наивных вопросов

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24 июля, проходя с дочерью рядом с горбольницей, увидели женщину, которая явно нуждалась в помощи. Одна нога у нее была загипсована от ступни до колена. Женщина шла медленно, хромая, опираясь на палку, приволакивая ногу со спадающей туфлей, периодически останавливалась, тяжело дыша и чуть не плача, потому что не могла наклониться и как-то закрепить обувь. Мы с дочкой подошли к ней и попытались помочь. Выяснилось, что она на пенсии по инвалидности. Одинокая. Упала, сломала ногу, добиралась в больницу своим ходом на автобусе из поселка Псковкирпич. В травмпункте ей сделали снимок, наложили гипс и отправили вон. Мы с дочерью кое-как закрепили туфлю на ее больной ноге, довели ее до скамейки на остановке автобуса и вызвали такси.
Машина Пежо пришла гораздо позже назначенного диспетчером времени, а таксист, узнав, что женщину некому будет встретить, отказался ее везти. Просто при нас позвонил диспетчеру и отменил наш заказ! Времени было около десяти вечера. Темнело. Я снова позвонила в службу такси, объяснила ситуацию, там сказали, что «приняли претензию», и все.
На наше счастье, разговор слышала стоявшая рядом на остановке женщина, которую должен был забрать на машине муж, она подошла к нам и сказала, что они с мужем отвезут больную домой. Мы помогли посадить ее в машину к этим добрым людям, которые отказались даже брать деньги.
У меня есть несколько наивных вопросов.
1. В травмпункте обязаны оказать первую помощь, и все? Наложили гипс. А дальше? Поздний вечер, одинокая женщина, инвалид, да еще со сломанной ногой, из дальнего поселка… Нельзя было оставить ее в больнице? Или хотя бы вызвать такси и помочь туда сесть (деньги, кстати, у нее с собой были, а телефона не было)?
2. Службы такси везут только туда, куда сами захотят, и только того, кто им понравится? Да, она выглядела бедной, не очень опрятной, но при этом она была трезвой и совершенно адекватной, только очень замученной своей болью и беспомощностью!
Понимаю, что вопросы звучат риторически.
Желаю бородатому хамскому водиле-таксисту крепкого-крепкого здоровья и участливых родных рядом, это может понадобиться в любой жизненный момент!
И мне жаль, что в суете и на нервах не узнала имен семейной пары, которые случайно оказались рядом и, не колеблясь, предложили свою помощь. Даже машину не запомнила…
Спасибо вам за вашу сердечность и бескорыстие. Пусть ваша доброта будет примером для других!
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Интерактив: Несколько наивных вопросов
24 июля, проходя с дочерью рядом с горбольницей, увидели женщину, которая явно нуждалась в помощи. Одна нога у нее была загипсована от ступни до колена. Женщина шла медленно, хромая, опираясь на палку, приволакивая ногу со спадающей туфлей, периодически останавливалась, тяжело дыша и чуть не плача, потому что не могла наклониться и как-то закрепить обувь. Мы с дочкой подошли к ней и попытались помочь. Выяснилось, что она на пенсии по инвалидности. Одинокая. Упала, сломала ногу, добиралась в больницу своим ходом на автобусе из поселка Псковкирпич. В травмпункте ей сделали снимок, наложили гипс и отправили вон. Мы с дочерью кое-как закрепили туфлю на ее больной ноге, довели ее до скамейки на остановке автобуса и вызвали такси.
Машина Пежо пришла гораздо позже назначенного диспетчером времени, а таксист, узнав, что женщину некому будет встретить, отказался ее везти. Просто при нас позвонил диспетчеру и отменил наш заказ! Времени было около десяти вечера. Темнело. Я снова позвонила в службу такси, объяснила ситуацию, там сказали, что «приняли претензию», и все.
На наше счастье, разговор слышала стоявшая рядом на остановке женщина, которую должен был забрать на машине муж, она подошла к нам и сказала, что они с мужем отвезут больную домой. Мы помогли посадить ее в машину к этим добрым людям, которые отказались даже брать деньги.
У меня есть несколько наивных вопросов.
1. В травмпункте обязаны оказать первую помощь, и все? Наложили гипс. А дальше? Поздний вечер, одинокая женщина, инвалид, да еще со сломанной ногой, из дальнего поселка… Нельзя было оставить ее в больнице? Или хотя бы вызвать такси и помочь туда сесть (деньги, кстати, у нее с собой были, а телефона не было)?
2. Службы такси везут только туда, куда сами захотят, и только того, кто им понравится? Да, она выглядела бедной, не очень опрятной, но при этом она была трезвой и совершенно адекватной, только очень замученной своей болью и беспомощностью!
Понимаю, что вопросы звучат риторически.
Желаю бородатому хамскому водиле-таксисту крепкого-крепкого здоровья и участливых родных рядом, это может понадобиться в любой жизненный момент!
И мне жаль, что в суете и на нервах не узнала имен семейной пары, которые случайно оказались рядом и, не колеблясь, предложили свою помощь. Даже машину не запомнила…
Спасибо вам за вашу сердечность и бескорыстие. Пусть ваша доброта будет примером для других!
Елена