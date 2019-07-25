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В июне сыну исполнилось 14 лет. Через два дня подали в МФЦ документы для получения паспорта гражданина РФ. Всего две недели - и первый серьезный документ у сына на руках. Радостно и волнительно! Но не в нашей стране.
Прошло две недели - из МФЦ ни ответа, ни привета. Решили начать поиски сами. В МФЦ нас заверили, что документы вовремя направлены в УФМС и до сих пор не вернулись, посоветовали искать в там. В УФМС, городском и областном, нам предложили обращаться в МФЦ: «В МФЦ подавали документы, туда и обращайтесь!»
Началась излюбленная игра российских служащих в пинг - понг.
Через несколько дней безуспешных поисков оказалось, что паспорт давно готов и направлен в МФЦ, где этот факт категорически отвергали. Видимо, пошел один пешком и заблудился.
Спасибо сотруднице УМВД города Пскова, к сожалению, не знаю ее фамилии, которая перезвонила и сообщила, что паспорт лежит в одном из окошек в УФМС города и готов к выдаче. Как бы мы узнали об этом, если бы не наши активные поиски - даже не представляю.
Паспорт мы все-таки получили, но не в МФЦ, а путем «хождения по мукам» в УФМС города Пскова. Кстати, расписка в получении документов, выданная МФЦ, до сих пор у нас на руках.
Создание МФЦ - дело нужное и полезное. Но, может, руководству МФЦ стоит пересмотреть подход к работе при таких сбоях и несогласованности в действиях с ведомствами?
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Интерактив: Хождение по мукам
В июне сыну исполнилось 14 лет. Через два дня подали в МФЦ документы для получения паспорта гражданина РФ. Всего две недели - и первый серьезный документ у сына на руках. Радостно и волнительно! Но не в нашей стране.
Прошло две недели - из МФЦ ни ответа, ни привета. Решили начать поиски сами. В МФЦ нас заверили, что документы вовремя направлены в УФМС и до сих пор не вернулись, посоветовали искать в там. В УФМС, городском и областном, нам предложили обращаться в МФЦ: «В МФЦ подавали документы, туда и обращайтесь!»
Началась излюбленная игра российских служащих в пинг - понг.
Через несколько дней безуспешных поисков оказалось, что паспорт давно готов и направлен в МФЦ, где этот факт категорически отвергали. Видимо, пошел один пешком и заблудился.
Спасибо сотруднице УМВД города Пскова, к сожалению, не знаю ее фамилии, которая перезвонила и сообщила, что паспорт лежит в одном из окошек в УФМС города и готов к выдаче. Как бы мы узнали об этом, если бы не наши активные поиски - даже не представляю.
Паспорт мы все-таки получили, но не в МФЦ, а путем «хождения по мукам» в УФМС города Пскова. Кстати, расписка в получении документов, выданная МФЦ, до сих пор у нас на руках.
Создание МФЦ - дело нужное и полезное. Но, может, руководству МФЦ стоит пересмотреть подход к работе при таких сбоях и несогласованности в действиях с ведомствами?
Мария