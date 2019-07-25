Интерактив: Хождение по мукам

К 11 месяцам лишения свободы приговорен житель Пыталовского района за вождение в нетрезвом состоянии

В России хотят ввести обязательную установку отечественного ПО на смартфоны

Средняя зарплата переводчика в Пскове выросла на 5 тысяч рублей с прошлого года

Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы