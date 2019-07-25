Фотофакт: Люк зовет

Женщина-водитель «Дэу Матиз» наехала на дерево, пострадали два человека

Премьера спектакля по пьесе Тихона Шевкунова состоялась в Крыму

Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»