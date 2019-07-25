Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Грандиозная выставка-продажа шуб
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
Организация активного отдыха
Об «успехах» импортозамещения
Моно вместо стерео
Убрать нельзя оставить
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мини-юбки под запретом
 
 
 
ещё Интерактив 25.07.2019 08:135 Фотофакт: Египетская сила 09.08.2019 10:010 Фотофакт: Псковичи начали осваивать новый «дизайн-код»? 04.08.2019 21:200 Фотофакт: Следы праздника у памятника Александру Невскому 03.08.2019 10:072 Фотофакт: Если это не хамство, то что это? 02.08.2019 21:518 Интерактив: Лошадиный привет псковским властям. ВИДЕО 02.08.2019 16:003 Интерактив: Приглашаем представителей прокуратуры и органов власти посетить территорию стадиона «Электрон»
 
 
 
Самое популярное 07.08.2019 16:3322 Мини-юбки под запретом: администрация Псковской области ввела дресс-код 08.08.2019 09:100 Прибытие поезда Москва - Псков задерживается из-за инцидента в Старой Руссе 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео 08.08.2019 08:279 Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО 06.08.2019 17:200 Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Фотофакт: Псковичи начали осваивать новый «дизайн-код»?

09.08.2019 10:01|ПсковКомментариев: 0

Недавно на улице Пушкина и на набережной Псковы появились странные металлические конструкции. По слухам, они будут использоваться для демонстрации экономических и культурных достижений Псковской области.

А пока их не завесили информационными стендами, нашелся предприимчивый человек, который нашел им иное применение.

Осваиваем новый «дизайн-код» Пскова?

Антон

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 218 человек
09.08.2019, 10:290 Распродажа в «Манго» выходит на финишную прямую 09.08.2019, 10:170 Золотой крестик и мобильный телефон отобрал грабитель у великолучанина 09.08.2019, 10:130 Названа группа крови, привлекающая комаров 09.08.2019, 10:070 О наказании за невыплату зарплаты напоминает псковичам трудовая инспекция
09.08.2019, 10:050 Еще одна великолучанка поверила лжебанкиру и лишилась денег 09.08.2019, 10:010 Фотофакт: Псковичи начали осваивать новый «дизайн-код»? 09.08.2019, 09:520 В Печорах сотрудники Госавтоинспекции провели с байкерами совместный рейд 09.08.2019, 09:450 Полиция просит откликнуться женщину, ставшую жертвой грабежа в Великих Луках
09.08.2019, 09:350 Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца 09.08.2019, 09:240 Невельчанин осужден на 4 месяца исправительных работ за незаконный вылов рыбы 09.08.2019, 09:160 Закрыт для движения участок улицы Некрасова в Пскове 09.08.2019, 09:072 Благодаря единороссам лицей в Великих Луках встретит учеников обновленным
09.08.2019, 09:020 Иван Охлобыстин станет фотографом в новом сериале НТВ 09.08.2019, 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО 09.08.2019, 08:451 Российским школам рекомендовали закупить шлемы дополненной реальности 09.08.2019, 08:390 Псковичи могут стать участниками всероссийской акции «Уличный красава»
09.08.2019, 08:292 В России утвердят национальный стандарт на школьную форму 09.08.2019, 08:180 Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей 09.08.2019, 08:110 Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО 09.08.2019, 08:000 Делопроизводитель в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше, чем его коллеги в Москве
08.08.2019, 22:490 Представители «Красного креста» организовали в Новоржеве оздоровительную площадку для детей 08.08.2019, 22:340 Эксперт дал рекомендации по подготовке россиян к отопительному сезону 08.08.2019, 22:060 Жителей восточной части Псковской области предупреждают о скором усилении дождя 08.08.2019, 21:360 Проходящее в Печорском районе ориентирование участников военных игр «Десантный взвод» покажут в трансляции
08.08.2019, 21:130 В России впервые попался сельдяной король 08.08.2019, 20:502 Минпросвещения проконтролировало строительство и ремонт детсадов и школ в Псковской области 08.08.2019, 20:302 Детская конституция 08.08.2019, 20:150 День физкультурника отметят в Пскове масштабными спортивными тренировками и соревнованиями
08.08.2019, 20:012 Стала известна зарплата российских космонавтов 08.08.2019, 19:412 Псковские власти проверили качество ремонта на двух улицах и во дворе переулка Машиниста. ФОТО 08.08.2019, 19:211 Власти Псковской области обсудили особенности градостроительных регламентов 08.08.2019, 18:550 На ежегодной конференции в Пскове поздравили строителей с наступающим праздником
08.08.2019, 18:450 В Великих Луках 19-летний наркоторговец получил 5,5 лет колонии 08.08.2019, 18:310 В рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией» в Пскове прошли соревнования по волейболу 08.08.2019, 18:212 Престольный праздник в честь Целителя Пантелеимона пройдет завтра в древнем восстанавливающемся монастыре в 4 км от Пскова 08.08.2019, 18:020 Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний успешно защитил в суде интересы медика
08.08.2019, 18:010 В Псковской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями 08.08.2019, 17:530 Грозы и ливни возможны завтра в Псковском регионе 08.08.2019, 17:460 В России началась подготовка к переписи населения 2020 года 08.08.2019, 17:400 В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные»
08.08.2019, 17:352 Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ 08.08.2019, 17:271 Автомобиль изъяли у должника псковские приставы 08.08.2019, 17:191 Вино предложили приравнять к сельскохозяйственным продуктам 08.08.2019, 17:091 Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ
08.08.2019, 17:020 Россельхознадзором по Псковской области запрещен ввоз 19,5 тонн польских яблок  08.08.2019, 16:504 Нинель Салагаева: Чувство стиля надо прививать со школьной скамьи 08.08.2019, 16:420 Белоруса, подозреваемого в серии разбоев, задержали в Опочке 08.08.2019, 16:391 Древняя форма для изготовления пуль найдена в Пскове
08.08.2019, 16:310 Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком 08.08.2019, 16:221 Руководитель областного комитета по сельскому хозяйству: Введение дресс-кода для сотрудников региональной администрации - правильное решение 08.08.2019, 16:160 Псковская таможня сообщает об ограничениях потока автомобилей на МАПП Бурачки 08.08.2019, 16:121 Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ
08.08.2019, 16:090 Дмитрий Михайлов о сбитой «дыхалке», снятых кандидатах и «Летучем голландце» 08.08.2019, 16:080 На пляж в Новой Зеландии вынесло крупную партию кокаина 08.08.2019, 16:060 Министерства утвердили список «культурных нормативов» для российских школьников 08.08.2019, 16:051 Абитуриенты, набравшие более 230 баллов за ЕГЭ, получат подарок от ПсковГУ
08.08.2019, 15:565 При Турчаке госслужащие в областной администрации стали более вольготно одеваться - псковский омбудсмен 08.08.2019, 15:480 Наталья Ильина: В этом году уровень абитуриентов однозначно выше, чем в 2018 08.08.2019, 15:130 Россияне стали чаще обращаться в Роструд из-за вопросов оплаты труда 08.08.2019, 15:050 Турнир по шахматному блицу пройдет в Пскове ко Дню физкультурника
08.08.2019, 14:510 Семьи с детьми смогут узнавать о положенных льготах с помощью специального сервиса 08.08.2019, 14:400 Закончился этап регистрации на выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей 08.08.2019, 14:331 Диспетчер «Псковэнерго» награжден Почетной грамотой «Россетей» 08.08.2019, 14:316 В псковском Росреестре, пояснили почему дома нет, а налог есть
08.08.2019, 14:230 Больше всего кандидатов зарегистрировано на выборах главы Дновского района 08.08.2019, 14:210 В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси 08.08.2019, 14:111 Минфин предложил ограничить функции министерств 08.08.2019, 14:070 МЧС предупреждает псковичей об усилении ветра
08.08.2019, 13:594 Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей 08.08.2019, 13:520 Памятник Ленину находится на своем месте - коммунист Дмитрий Михайлов 08.08.2019, 13:461 В Пскове прошла конференция Торгово-промышленной палаты 08.08.2019, 13:420 В Великих Луках в День физкультурника пройдут Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч»
08.08.2019, 13:410 Минпромторг в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля в России 08.08.2019, 13:351 Сегодня в Пскове нейтрализованы «террористы» 08.08.2019, 13:320 Заседание исторического кружка «Изборская пятница» состоится 16 августа 08.08.2019, 13:280 В Псковском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.