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Интерактив: Хочу поднять тему хамства кондукторов псковских автобусов
В очередной раз хочу поднять тему хамства кондукторов городских автобусов. Мою дочь, школьницу, сегодня кондуктор заставила выйти из автобуса, потому что не было сдачи с 500 рублей. Заявила, что у нее одни электронные билеты, и отправила разменивать купюру на рынок. Ребенок вошел в автобус №2 на остановке «Юбилейная». Высадили ее - на остановке «Торговый дом», в 15.53. А ехать надо было - до улицы Рокоссовского. При этом дочь не отказывалась оплатить проезд: деньги у нее были, и сдачу кондуктор вполне могла бы набрать за время движения. Взрослого человека кондуктор в такой ситуации не посмела бы выгнать из автобуса. Очень печально, что в «Псковпассажиравтотрансе» работают такие хамы
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Интерактив: Хочу поднять тему хамства кондукторов псковских автобусов
В очередной раз хочу поднять тему хамства кондукторов городских автобусов. Мою дочь, школьницу, сегодня кондуктор заставила выйти из автобуса, потому что не было сдачи с 500 рублей. Заявила, что у нее одни электронные билеты, и отправила разменивать купюру на рынок. Ребенок вошел в автобус №2 на остановке «Юбилейная». Высадили ее - на остановке «Торговый дом», в 15.53. А ехать надо было - до улицы Рокоссовского. При этом дочь не отказывалась оплатить проезд: деньги у нее были, и сдачу кондуктор вполне могла бы набрать за время движения. Взрослого человека кондуктор в такой ситуации не посмела бы выгнать из автобуса. Очень печально, что в «Псковпассажиравтотрансе» работают такие хамы
Иванова Ю. Н.