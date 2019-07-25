Интерактив: Работа тяжелая, платят копейки

Олег Брячак: Время в эфире, полагающееся кандидатам в депутаты, незначительно и ничтожно

В Псковской области 28 домов культуры получили поддержку по проекту «Единой России»

«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о дресс-коде для псковских госслужащих, Министерстве праздника и катере-памятнике

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Что бы про политика не говорили, главное, чтобы это не было некрологом - Олег Брячак

Законопроект об освобождении от излишней отчетности обсудила с учителями «Единая Россия» в Пскове

Глава Псковского облизбиркома о предвыборной агитации: Русская душа всегда любит обиженных