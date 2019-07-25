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Так, а что ожидать? Работа тяжелая, платят копейки.
Конечно, не права, конечно, могла пойти на встречу.
Может, стоит задаться вопросом? Почему, если в культурной столице пассажир подойдет к кондуктору и вежливо попросит проехать зайцем две остановки, не услышит кучу нецензурной брани. Что было бы, если была бы эта ситуация в Пскове? И какова бы была реакция, например, в ближайшей Прибалтике?
Мое мнение - точка не возврата пройдена, Псков остается лишь исторической ценностью и не более.
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Интерактив: Работа тяжелая, платят копейки
Прочитал интерактив про девочку и кондуктора.
Так, а что ожидать? Работа тяжелая, платят копейки.
Конечно, не права, конечно, могла пойти на встречу.
Может, стоит задаться вопросом? Почему, если в культурной столице пассажир подойдет к кондуктору и вежливо попросит проехать зайцем две остановки, не услышит кучу нецензурной брани. Что было бы, если была бы эта ситуация в Пскове? И какова бы была реакция, например, в ближайшей Прибалтике?
Мое мнение - точка не возврата пройдена, Псков остается лишь исторической ценностью и не более.
Крот