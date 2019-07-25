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Интерактив: 88-летняя бабушка неделю спасала магазин от потопа
УО «7 микрорайон» пять дней игнорирует звонки об аварии на ул. Советской, 5. В понедельник в комнате, где живет 88-летняя бабушка, участник Великой Отечественной войны, начала течь труба, которая осуществляет подачу воды для одного жильца коммуналки с 5 этажа. Остальные этой трубой не пользуются.
В первый день течи сантехник не смог подъехать, так как на Октябрьском проспекте затруднено движение. Во вторник посоветовали обратиться в полицию (!!!). В среду пришел сантехник и сказал, что помочь не может. В четверг попросили не портить настроение, а в пятницу и вообще не до того.
Прошу заметить, что бабушка-участник войны, которая еле ходит, с тазами и тряпками всю неделю спасала магазин «Магнит» от потопа. Она обязана это делать?..
Кстати квартплату она оплачивает регулярно...Что это за отношение к людям? Надо обращаться в полицию или, может, к губернатору с просьбой перекрыть воду и решить проблему?
Нет предела возмущению от работы такой управляющей компании.
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Интерактив: 88-летняя бабушка неделю спасала магазин от потопа
УО «7 микрорайон» пять дней игнорирует звонки об аварии на ул. Советской, 5. В понедельник в комнате, где живет 88-летняя бабушка, участник Великой Отечественной войны, начала течь труба, которая осуществляет подачу воды для одного жильца коммуналки с 5 этажа. Остальные этой трубой не пользуются.
В первый день течи сантехник не смог подъехать, так как на Октябрьском проспекте затруднено движение. Во вторник посоветовали обратиться в полицию (!!!). В среду пришел сантехник и сказал, что помочь не может. В четверг попросили не портить настроение, а в пятницу и вообще не до того.
Прошу заметить, что бабушка-участник войны, которая еле ходит, с тазами и тряпками всю неделю спасала магазин «Магнит» от потопа. Она обязана это делать?..
Кстати квартплату она оплачивает регулярно...Что это за отношение к людям? Надо обращаться в полицию или, может, к губернатору с просьбой перекрыть воду и решить проблему?
Нет предела возмущению от работы такой управляющей компании.
Елена