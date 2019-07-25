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Интерактив: Стоянка автобусов в районе Золотой набережной. Что нарушают?
Вот не знаю, к кому обратиться с проблемой: в УГХ или в ГИБДД? Прикладываю фотографии, надо разобраться, что нарушают эти автобусы в большей степени - ПДД или правила благоустройства города?
Водители автобусов облюбовали зону парковки и проезд в районе парка возле Золотой набережной для высадки и ожидания туристов, бывает, просто постоять приезжают. Дело в том, что размеры парковки не предназначены для автобусов, им там не развернуться без заезда в жилые дворы. Да и непосредственную близость жилых домов и детской площадки тоже надо учитывать.
Автобусы стоят с работающими двигателями, а это шум и соответствующие выхлопы прямо в окна домов. При парковке вдоль линии парка автобусы повреждают зеленые насаждения.
Просим запретить парковку, а также остановку автобусов в данной зоне. Если нужно официальное обращение, напишем, вопрос, куда писать с этой проблемой?
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Интерактив: Стоянка автобусов в районе Золотой набережной. Что нарушают?
Уважаемые власти города!
Вот не знаю, к кому обратиться с проблемой: в УГХ или в ГИБДД? Прикладываю фотографии, надо разобраться, что нарушают эти автобусы в большей степени - ПДД или правила благоустройства города?
Водители автобусов облюбовали зону парковки и проезд в районе парка возле Золотой набережной для высадки и ожидания туристов, бывает, просто постоять приезжают. Дело в том, что размеры парковки не предназначены для автобусов, им там не развернуться без заезда в жилые дворы. Да и непосредственную близость жилых домов и детской площадки тоже надо учитывать.
Автобусы стоят с работающими двигателями, а это шум и соответствующие выхлопы прямо в окна домов. При парковке вдоль линии парка автобусы повреждают зеленые насаждения.
Просим запретить парковку, а также остановку автобусов в данной зоне. Если нужно официальное обращение, напишем, вопрос, куда писать с этой проблемой?
Ольга Савицкая