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Интерактив: В доме на Октябрьском, 14 закрыли сквозной проход через арку
В доме на Октябрьском проспекте, 14 закрыли сквозной проход, через который со двора можно было бы сразу выйти на улицу, и теперь не знающим людям при попытке сократить путь приходится сначала сталкиваться с закрытыми воротами, а потом возвращаться и идти в обход. Кому это пришло в голову?
Анна
Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями к директору ООО УО «Микрорайон №5» Алексею Суворову. Он пояснил, что на воротах установлен домофон - такое решение принято на общем собрании жильцов дома. «Есть протокол собрания. Инициатор сам оплатил установку домофона, всем жильцам и арендаторам помещений в этом доме выданы бесплатные ключи», - пояснил директор управляющей компании.
По словам Алексея Суворова, жильцам дома «надоело, что в арке постоянно справляли нужду. В итоге каждое утро их беспокоил соответствующий запах». Это и привело к решению установить на воротах арки домофон. По той же схеме несколько лет назад поступили жильцы дома №19 по Октябрьскому проспекту, напомнил директор УК.
По мнению Алексея Суворова, закрытие арки на Октябрьском, 14 не является критичным - с этого двора можно выйти или у здания бывшей чебуречной, или через акру дома на Октябрьском, 12, которая выходит на улицу Пушкина.
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Интерактив: В доме на Октябрьском, 14 закрыли сквозной проход через арку
В доме на Октябрьском проспекте, 14 закрыли сквозной проход, через который со двора можно было бы сразу выйти на улицу, и теперь не знающим людям при попытке сократить путь приходится сначала сталкиваться с закрытыми воротами, а потом возвращаться и идти в обход. Кому это пришло в голову?
Анна
Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями к директору ООО УО «Микрорайон №5» Алексею Суворову. Он пояснил, что на воротах установлен домофон - такое решение принято на общем собрании жильцов дома. «Есть протокол собрания. Инициатор сам оплатил установку домофона, всем жильцам и арендаторам помещений в этом доме выданы бесплатные ключи», - пояснил директор управляющей компании.
По словам Алексея Суворова, жильцам дома «надоело, что в арке постоянно справляли нужду. В итоге каждое утро их беспокоил соответствующий запах». Это и привело к решению установить на воротах арки домофон. По той же схеме несколько лет назад поступили жильцы дома №19 по Октябрьскому проспекту, напомнил директор УК.
По мнению Алексея Суворова, закрытие арки на Октябрьском, 14 не является критичным - с этого двора можно выйти или у здания бывшей чебуречной, или через акру дома на Октябрьском, 12, которая выходит на улицу Пушкина.