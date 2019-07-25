Интерактив: Во всем виноваты пешеходы?

Водитель ВАЗа выехал на встречку и врезался в «Ладу» на трассе Шимск - Невель

Баня сгорела на улице Лермонтова в Дно

Мужчина на тракторе уехал в лес в Стругокрасненском районе и пропал

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