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Интерактив: Во всем виноваты пешеходы?

23.09.2019 15:44|ПсковКомментариев: 1

Не могу не прокомментировать ответы чиновников по поводу ликвидированного пешеходного перехода на Октябрьском проспекте. Прикрываясь заботой о безопасности, в городе планомерно уничтожается пешеходное движение и отстаиваются права исключительно автовладельцев - ехать быстро в ущерб правам пешеходов идти по кратчайшему пути. Как иначе объяснить то, что их заставляют наворачивать сотни метров в поисках перехода вместо того, чтобы просто заставить водителей снижать скорость, тем самым способствуя успешному предотвращению столкновения? Не секрет, что у нас до сих пор существует дельта в +20 километров в час, когда, несмотря на ограничение, водитель может безнаказанно превышать скорость в пределах 20 км/ч, в то время как в других странах от этой смертельной нормы уже давно отказались. Полностью подтверждаются тезисы, отмеченные в недавней статье «Город взял курс на ликвидацию пешеходов?». 

 
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Так, по словам Евгения Зинкевича, начальника отдела по транспорту и связи УГХ Пскова: «Причиной было поведение водителей. Ликвидация перехода - не наказание пешеходов, а сохранение их жизни», - получается, что за поведение водителей страдает пешеход. Мало того, что он рискует быть сбитым на любом переходе, мало того, что он вынужден постоянно скакать через бордюры, поскольку до сих пор на большинстве перекрестков города отсутствуют положенные по стандарту понижения, так еще мы дополнительно сделаем путь его длиннее, чтобы отбить всякое желание вообще ходить пешком по городу. Мы не будем водителей заставлять снижать скорость, мы уберём пешеходов с его пути.

По словам Евгения Зинкевича, для возвращения пешеходного перехода необходимо, «чтобы обстановка с безопасностью дорожного движения была удовлетворительной. Как только исчезнут погибающие на переходах, сбитые мотоциклистами дети – можно будет говорить о возвращении переходов». Недавно был случай, когда автомобиль влетел в автобусную остановку, так может и автобусные остановки ликвидировать ради безопасности? Улицы при таком подходе безопасными не станут, зато перейти с одной стороны на другую будет невозможно. Нужно заставлять водителя снижать скорость перед переходами, успокаивать трафик, а не ликвидировать переходы. У нас и так есть ряд улиц в городе, где между переходами расстояние превышает положенные по ГОСТу «200-300 метров».

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По мнению начальника УГИБДД по городу Пскову Владимира Папорта «Надо системно проходить, направлять пешеходные и транспортные потоки. В идеале их было бы лучше разделить строительством надземных и подземных пешеходных переходов, но в данной ситуации хотя бы урегулировать их направления».

Только забыл упомянуть, что внеуличные переходы по факту зачастую являются непреодолимым препятствием для маломобильных граждан, например для инвалидов, престарелых людей и мам с колясками. Предложения построить туннель для автомобилей с сохранением безопасной и безбарьерной среды для пешеходов почему-то не возникает, а пешеходов под землю загнать можно. Вина за произошедшие на этом участке аварии, по его словам, лежит в равной степени как на водителях, так и на пешеходах из-за их невнимательности. Но ведь это не пешеход обладает опасным средством передвижения, он не сдавал экзамен на вождение, он просто идёт по улице и имеет право быть хромым, глухим, престарелым, инвалидом или ребёнком, который ещё не научился четко отслеживать дорожную обстановку в силу незрелости своего физического и интеллектуального развития. Так в чем же его вина?

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Заместитель начальника УГХ Александр Грацкий выразился при этом вообще предельно ясно: «Пешеходы тормозят автомобильный поток, который для них является небезопасным». Комментарии, как говориться, излишни. Да, это пешеходы мешают водителям ехать, а не водители пешеходам идти по улице. Главное чтобы автовладельцы проехали, а пешеходам на улице делать нечего. Город ведь для автомобилей нужен в первую очередь, а человек без автомобиля городу не нужен.

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Город не способен вместить такое количество личного автотранспорта, которое уже есть сейчас. Уже заставлены не только правые полосы на второстепенных улицах, но и тротуары, газоны и детские площадки. У нас не соблюдаются правила парковки, отсутствует парковочная полиция. Нужно стремиться к улучшению пешеходного и велосипедного движения, развивать общественный транспорт, делая его более удобным. Нужно снижать автомобилезависимость людей, успокаивать трафик в городе, делать перехватывающие парковки на въезде. Историческая часть в идеале вообще должна быть велопешеходная и открыта только для проезда общественного транспорта. Только в этом случае можно будет говорить о безопасных улицах и повышении туристической привлекательности.

Александр

Источник: Псковская Лента Новостей
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