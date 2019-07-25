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Интерактив: Простые лайфхаки для УГХ, или Все гениальное просто
Недавно побывал в Латвии и решил поделиться фотографиями нескольких лайфхаков для нашего управления городского хозяйства. Фото сделаны в каких-то 50 км от Пскова, а такое ощущение, что в другой вселенной…
Когда дерево стоит по линии забора - это не причина его спиливать…
Тут комментарии излишни. Все гениальное - просто…
Этим деревьям нестрашны даже газонокосильщики из УГХ Пскова.
Если люди не знают, как себя вести в том или ином месте, - не надо стесняться подсказать им лишний раз.
Велосипедистам тоже можно подсказать, в каком направлении двигаться...
Просто туалетная бумага в бесплатном общественном туалете. Если у них можно найти бумагу в бесплатном туалете, то в Пскове попробуй найди этот самый туалет.
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** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Простые лайфхаки для УГХ, или Все гениальное просто
Недавно побывал в Латвии и решил поделиться фотографиями нескольких лайфхаков для нашего управления городского хозяйства. Фото сделаны в каких-то 50 км от Пскова, а такое ощущение, что в другой вселенной…
Когда дерево стоит по линии забора - это не причина его спиливать…
Тут комментарии излишни. Все гениальное - просто…
Этим деревьям нестрашны даже газонокосильщики из УГХ Пскова.
Если люди не знают, как себя вести в том или ином месте, - не надо стесняться подсказать им лишний раз.
Велосипедистам тоже можно подсказать, в каком направлении двигаться...
Просто туалетная бумага в бесплатном общественном туалете. Если у них можно найти бумагу в бесплатном туалете, то в Пскове попробуй найди этот самый туалет.
Иван