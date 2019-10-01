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Фотофакт: Детская поликлиника. Просто ремонт…

01.10.2019 20:10|ПсковКомментариев: 0

30 сентября. Псков. Детская поликлиника на Петровской.

Ничего необычного. Просто ремонт...

Сотрудники ходят через «ширму» в другое крыло, чтобы через улицу не ходить, так же проще! Пыль столбом!

«Ширма» эта никак не закреплена к стене! В коридоре практически ничего не видно, как в тумане! Пыль везде: на скамейках, на полу, на стенах, на пеленальниках, на тебе, в твоих легких..!

И всем этим дышат детки, ведь ты сидишь минимум час около кабинета врача!

Куда смотрит заведующая поликлиники и комитет Псковской области по здравоохранению?!

Алена

Источник: Псковская Лента Новостей
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