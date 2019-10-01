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Давеча слышал, как наш Псков в очередной раз попал в какой-то туристический рейтинг. Дескать, приезжайте гости дорогие и заморские, у нас тут не только туристический кластер, но и вообще «Мекка» для туриста.
Гости первым делом же в Кремль, потом к княгине Ольге. С Кремлем еще более-менее. А вот рядом с Ольгой - не очень. Не все же знают, что за тетка такая и за какие достижения в спорте и народном хозяйстве ее памятником наградили. А тут такое вот, прямо сказать, убожество.
Граждане чиновники! Вы же страсть как любите ездить за границу «перенимать опыт». Так переймите уже. Даже в таких не вандалоемких странах, как Эстония, подобные таблички делают из более устойчивых материалов. Да и выглядят они эстетически красиво, а тут опять какой-то стыд и позор...
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Интерактив: Чиновники не уважают княгиню Ольгу
Давеча слышал, как наш Псков в очередной раз попал в какой-то туристический рейтинг. Дескать, приезжайте гости дорогие и заморские, у нас тут не только туристический кластер, но и вообще «Мекка» для туриста.
Гости первым делом же в Кремль, потом к княгине Ольге. С Кремлем еще более-менее. А вот рядом с Ольгой - не очень. Не все же знают, что за тетка такая и за какие достижения в спорте и народном хозяйстве ее памятником наградили. А тут такое вот, прямо сказать, убожество.
Граждане чиновники! Вы же страсть как любите ездить за границу «перенимать опыт». Так переймите уже. Даже в таких не вандалоемких странах, как Эстония, подобные таблички делают из более устойчивых материалов. Да и выглядят они эстетически красиво, а тут опять какой-то стыд и позор...
Игорь