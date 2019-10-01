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Интерактив: Опасный перекресток

08.10.2019 18:40|ПсковКомментариев: 0

Уважаемые ответственные по организации безопасного движения города Пскова! Вы в городе Пскове проживаете? Убедительно прошу от имени жителей Центрального района обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов на перекрестке улиц Стахановская и Металлистов.

Там практически нет явных тротуаров, пешеходных переходов, парковка авто и близ стоящие кафешки создает впечатление узбекско-кавказского городка прошлого века. Пока не было наездов на пешеходов с летальным исходом, но может быть. Предупреждаю, необходимо срочно принять меры по организации безопасности. Ко всему прочему ближе к полуночи там собирается моторизированная молодежь на автомобилях, типа спортсмены гонщики. От них шум мотора и музыкальных композиций далеких от культурно-массовых. Опасное место тут. Прошу обратить внимание и принять меры.

Инесса Петровна

Источник: Псковская Лента Новостей
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