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Интерактив: На Московской, 4 рабочие снова ремонтируют крышу без страховки. ВИДЕО
9 октября. Улица Московская, 4. Рабочие продолжают работать на крыше дома без страховки и касок, хотя здание достаточно высокое.
Вчера писали, что в Фонде капитального ремонта Псковской области пообещали разобраться в ситуации. Что ж, на двух рабочих из пяти иногда можно было увидеть страховочный трос. Однако, когда работник вышел на крышу с бензопилой, он был без страховки!
Что за странное отношение к технике безопасности?
Федор
Добавим, что в Фонде капитального ремонта региона Псковской Ленте Новостей сообщили, что разъяснительные беседы с подрядной организацией уже проводились. «Возможно, они плохо поняли. Придется объяснить еще раз», - добавили в ФКР ПО.
Отметим, что, по данным сайта «Реформа ЖКХ», капремонт кровли в доме №4 по улице Московской осуществляет ООО «ГРСУ-1».
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Интерактив: На Московской, 4 рабочие снова ремонтируют крышу без страховки. ВИДЕО
9 октября. Улица Московская, 4. Рабочие продолжают работать на крыше дома без страховки и касок, хотя здание достаточно высокое.
Вчера писали, что в Фонде капитального ремонта Псковской области пообещали разобраться в ситуации. Что ж, на двух рабочих из пяти иногда можно было увидеть страховочный трос. Однако, когда работник вышел на крышу с бензопилой, он был без страховки!
Что за странное отношение к технике безопасности?
Федор
Добавим, что в Фонде капитального ремонта региона Псковской Ленте Новостей сообщили, что разъяснительные беседы с подрядной организацией уже проводились. «Возможно, они плохо поняли. Придется объяснить еще раз», - добавили в ФКР ПО.
Отметим, что, по данным сайта «Реформа ЖКХ», капремонт кровли в доме №4 по улице Московской осуществляет ООО «ГРСУ-1».