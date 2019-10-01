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Этот путь непрост и неприятен. При выходе из сквера турист неминуемо попадет в вековую грязную лужу, которая «украшает» двор дома №44 по улице Леона Поземского в любое время года, огорчая жителей своим постоянством. Затем взгляд его грустно пробежит по обшарпанным фасадам того же дома и с недоумением остановится на клетке, которой огорожен вход на стену.
Муниципальная и областная власть игнорирует обращения жильцов дома (привести асфальтовое покрытие двора в порядок) с завидным постоянством и не устают «радовать» их разного рода отписками.
Перед своими уже давно не стыдно, видимо. Ни за лужу, ни за фасады, ни за раздолбанную техникой, еще при реконструкции Набережной, дворовую территорию.
Но если не своих, то, может, чужих постесняться? Тех, для кого стараемся - для туристов? Это же просто позор. Как и нескончаемая вонь из канализации на Золотой набережной.
Туристы плюются и недоумевают. А власть пишет отписки. Так и должно быть?
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Интерактив: Вековая лужа, обшарпанный фасад...
Этот путь непрост и неприятен. При выходе из сквера турист неминуемо попадет в вековую грязную лужу, которая «украшает» двор дома №44 по улице Леона Поземского в любое время года, огорчая жителей своим постоянством. Затем взгляд его грустно пробежит по обшарпанным фасадам того же дома и с недоумением остановится на клетке, которой огорожен вход на стену.
Муниципальная и областная власть игнорирует обращения жильцов дома (привести асфальтовое покрытие двора в порядок) с завидным постоянством и не устают «радовать» их разного рода отписками.
Перед своими уже давно не стыдно, видимо. Ни за лужу, ни за фасады, ни за раздолбанную техникой, еще при реконструкции Набережной, дворовую территорию.
Но если не своих, то, может, чужих постесняться? Тех, для кого стараемся - для туристов? Это же просто позор. Как и нескончаемая вонь из канализации на Золотой набережной.
Туристы плюются и недоумевают. А власть пишет отписки. Так и должно быть?
Ольга