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Фотофакт: На берегу Псковы началось благоустройство парка Строителей

28.10.2019 11:37|ПсковКомментариев: 0

На берегу Псковы началась реконструкция парка Строителей.

Сейчас эта территория выглядит несколько нестандартно, но, надеюсь, результат будет того стоить, и мы получим еще одну прогулочную зону — красивую, без страшных кустов и гигантских луж.

Антон

Теги: #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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