Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
не думай о Yota
Штраф за оскорбление коллектора
Золотая осень где отдохнуть?
Вера Брежнева в Пскове
Кто такие шабашники?
Розыгрыш Билетов
Идеальное авто в Автотим
«Бригадный Подряд» в Пскове
Где переобуть машину?
Аварий не будет!
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Сапоги на первые морозы
Не в коня корм?
Архитектор провалов
Проблемы и долги по ЖКХ
 
 
 
ещё Интерактив 01.10.2019 20:100 Фотофакт: Детская поликлиника. Просто ремонт… 28.10.2019 17:551 ​​​​​​​Интерактив: Кромешный мрак «Простории» 28.10.2019 14:370 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019 11:371 Фотофакт: На берегу Псковы началось благоустройство парка Строителей 22.10.2019 16:286 Интерактив: Вековая лужа, обшарпанный фасад... 20.10.2019 20:204 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове
 
 
 
Самое популярное 27.10.2019 20:1218 Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО 25.10.2019 10:512 На окраине Великих Лук обнаружены тела парня и девушки 25.10.2019 16:598 Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев 25.10.2019 14:0016 Козловский вместо Котова. Что стоит за ротацией в «Единой России»? 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

​​​​​​​Интерактив: Кромешный мрак «Простории»

28.10.2019 17:55|ПсковКомментариев: 1

В воскресенье отправились всей семьей в «Просторию». Нам нравится этот комплекс, где можно приятно отдохнуть и взрослому, и ребенку. Вариантов масса… Вернее, нравился. Непогода, разгулявшаяся в Пскове 27 октября показала, что это заведение совершенно не готово к чрезвычайным ситуациям. Ни сам комплекс, ни его персонал.

Около семи часов вечера во всем здании «Простории» вырубился свет, видимо, поднявшийся ветер что-то где-то оборвал. Нас это ЧП застало в бассейне «SPA до неба», который погрузился - без преувеличения - в кромешную темноту. Аварийное освещение не сработало (слышала, как техники ругались, что ОПЯТЬ не сработало), людей, среди которых были и дети, это темнота застала в воде. Насколько это опасно, сами можете догадаться.

При этом людей выводить из бассейна, мягко говоря, не торопились. В огромном комплексе не нашлось даже нормального количества фонариков, чтобы сотрудники могли помочь посетителям покинуть погрузившееся во тьму здание. Воспользоваться мобильными телефонами, чтобы осветить себе путь, у нас, разумеется, не было возможности, ведь мы их оставили в шкафчиках.

Со шкафчиками, к слову, тоже вышел казус. Они электронные, и после обесточивания все они оказались намертво заперты. То есть одеться, уйти не было никакой возможности – мы оказались в роли заложников нелепой ситуации. И ждать пришлось около часа, пока эти шкафчики решили наконец взломать с помощью «молотка и стамески». Час в полной темноте! 

Дело, конечно, житейское, хотя и вечер был испорчен, но поразила абсолютная неподготовленность персонала и комплекса к внештатным ситуациям. А если бы случилось что-то более серьезное, чем банальное отключение света? Во время пожара тоже ведь электричество отключается? Сотрудники будут проявлять такую же беспомощность при эвакуации людей? И ждать, а вдруг оно само рассосется?

Елена

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 888 человек
28.10.2019, 18:410 Опубликована программа «Ночи искусств» в Изборске 28.10.2019, 18:380 День детских шахмат прошел в Псковской области 28.10.2019, 18:310 Хочешь скидку - принеси тыкву 28.10.2019, 18:280 В ДТП в Крестах водитель иномарки получил перелом ключицы
28.10.2019, 18:190 «Супер фитнес» поможет похудеть к Новому году 28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова 28.10.2019, 18:090 Участницы «Мисс Псков 2019» приняли участие в брендовой фотосессии 28.10.2019, 18:090 Как подсчитывается общий доход семьи при оформлении ежемесячной денежной выплаты из средств МСК?
28.10.2019, 18:021 В ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове автоледи получили ушибы почки и грудной клетки 28.10.2019, 18:010 Более 100 псковских школьников участвуют в Псковском детском форуме и проекте «Поверь в себя» 28.10.2019, 17:551 ​​​​​​​Интерактив: Кромешный мрак «Простории» 28.10.2019, 17:411 Два офиса врача общей практики в ближайшие дни возобновят работу после ремонта
28.10.2019, 17:410 Василий Осипов об усилении ветра: «Все структуры для ликвидации последствий стихии были задействованы своевременно и оперативно» 28.10.2019, 17:390 Профактив Псковской городской поликлиники отработал навыки профилактики эмоционального выгорания 28.10.2019, 17:260 Рынок недвижимости в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 28.10.2019, 17:150 Евгений Седов: Возникающие вопросы власти Палкинского района решают с «Экопромом» совместно
28.10.2019, 17:061 В гидрометцентре рассказали о ближайшем изменении ветра в Пскове 28.10.2019, 16:570 Изменения законодательства в сфере ТКО обсуждают на семинаре в Псковской городской Думе 28.10.2019, 16:451 Власти Пскова судятся с подрядчиком по реконструкции общественной территории на проспекте Энтузиастов 28.10.2019, 16:450 На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела пройдет акция «Заявитель»
28.10.2019, 16:380 Современные станки Felder поступили в Псковский политехнический колледж 28.10.2019, 16:240 Отечественные сварочные электроды: пример правильного импортозамещения 28.10.2019, 16:190 «Да будь я хоть негром преклонных годов…» 28.10.2019, 16:121 5 ноября дольщики озвучат свое решение в отношении дома на Юбилейной в Пскове
28.10.2019, 16:010 Супружескую пару избили возле ночного клуба в Великих Луках 28.10.2019, 15:480 Ситуацию с состоянием Советского моста вновь вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения 28.10.2019, 15:450 «Единая Россия» сделала подарок псковской школьной библиотеке 28.10.2019, 15:330 Областные власти предлагают сделать общественную парковку, чтобы сдать проблемный дом на Юбилейной в Пскове
28.10.2019, 15:240 На профсоюзной базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась вторая репетиция молодежной «Танцетерапии» 28.10.2019, 15:173 Псковские энергетики используют дроны для сокращения времени обследования линий после непогоды 28.10.2019, 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО 28.10.2019, 15:021 300 тысяч рублей планируется выделить на повторную госэкспертизу проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель»
28.10.2019, 14:560 Дмитрий Шахов принял участие в официальных мероприятиях празднования 100-летия Государственного университета управления в Москве 28.10.2019, 14:495 Александр Братчиков предложил вариант решения для проблемного дома на улице Юбилейной в Пскове 28.10.2019, 14:370 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019, 13:531 Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
28.10.2019, 13:420 Псков вошел в топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году 28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга 28.10.2019, 13:260 Руководство двух колоний Псковской области уличили в необоснованном поощрении осужденных 28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии
28.10.2019, 13:130 Прокуратура обязала администрацию Порховского района выплатить задолженность за ремонт «Полонской школы» 28.10.2019, 13:040 Уголовное дело завели на жителя Печор, применившего насилие к полицейскому 28.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 28.10.2019, 12:569 Псковский общественный туалет: он вроде есть, а вроде и нет
28.10.2019, 12:480 Футболисты ФК «Псков-747» 2002 года рождения узнали своих соперников на финале первенства России 28.10.2019, 12:350 Палкинский мошенник потратил почти полмиллиона на строительство несуществующего дома 28.10.2019, 12:270 В поездах РЖД откажутся от деления на плацкарты и купе 28.10.2019, 12:200 Банк «Открытие» и ВКонтакте запускают третий сезон грантовой программы #яделаюбизнес для предпринимателей
28.10.2019, 12:180 «Большой этнографический диктант» напишут псковичи 1 ноября 28.10.2019, 12:100 Прокуратура обнаружила порховского предпринимателя, незаконно утилизирующего отходы 28.10.2019, 12:000 Детский сад в Опочке отметил столетний юбилей 28.10.2019, 11:580 Великолучанин ночью влез в окно магазина и совершил кражу
28.10.2019, 11:530 «Постскриптум»: Кадровые перестановки у псковских «единороссов» и создание Архсовета 28.10.2019, 11:520 В Гдовском лесу спасатели нашли потерявшегося 80-летнего пенсионера 28.10.2019, 11:440 Псковские таможенники отрабатывали действия при выявлении радиационно-опасных объектов 28.10.2019, 11:371 Фотофакт: На берегу Псковы началось благоустройство парка Строителей
28.10.2019, 11:351 «Псковпассажиравтотранс» проверяет ситуацию с зажатой в дверях автобуса №6 коляской с ребенком 28.10.2019, 11:270 Два «ВАЗа» горели в Опочецком районе 28.10.2019, 11:230 Псковичка, которая 5 лет борется с «наркопритоном» в своем подъезде, просит помощи у властей 28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ
28.10.2019, 11:037 В Псковской области пройдет около 300 мероприятий в честь Дня народного Единства 28.10.2019, 10:500 Дачный дом горел в пушкиногорской деревне Лопатино 28.10.2019, 10:411 Областная библиотека приглашает на мероприятие, посвященное Дню народного единства 28.10.2019, 10:300 Названы регионы с самым низким уровнем безработицы
28.10.2019, 10:170 Жилой дом и гараж горели в Псковской области из-за аварийного режима работы электропроводки 28.10.2019, 10:060 Псковский Россельхознадзор вернул в Республику Беларусь форель, тушенку и сгущенное молоко 28.10.2019, 09:592 17-летний мотоциклист и его пассажирка угодили в дорожную яму и получили травмы 28.10.2019, 09:520 В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
28.10.2019, 09:402 ДТП произошло у Кремля в Пскове 28.10.2019, 09:370 Велосипедист погиб после наезда «Ауди» в Пыталовском районе 28.10.2019, 09:320 Сбербанк запустил приложение SberFood для похода в рестораны 28.10.2019, 09:240 Полиция ищет свидетелей ДТП в Великолукском районе
28.10.2019, 09:107 Россияне стали охотнее копить на старость и образование 28.10.2019, 09:010 Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» 28.10.2019, 08:530 VI Международный юношеский турнир POWER CUP пройдет в Пскове 1 - 2 ноября 28.10.2019, 08:460 «Всю свою жизнь он положил на алтарь служения»: К 75-летию протоиерея Олега Тэора
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.