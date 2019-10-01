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В воскресенье отправились всей семьей в «Просторию». Нам нравится этот комплекс, где можно приятно отдохнуть и взрослому, и ребенку. Вариантов масса… Вернее, нравился. Непогода, разгулявшаяся в Пскове 27 октября показала, что это заведение совершенно не готово к чрезвычайным ситуациям. Ни сам комплекс, ни его персонал.
Около семи часов вечера во всем здании «Простории» вырубился свет, видимо, поднявшийся ветер что-то где-то оборвал. Нас это ЧП застало в бассейне «SPA до неба», который погрузился - без преувеличения - в кромешную темноту. Аварийное освещение не сработало (слышала, как техники ругались, что ОПЯТЬ не сработало), людей, среди которых были и дети, это темнота застала в воде. Насколько это опасно, сами можете догадаться.
При этом людей выводить из бассейна, мягко говоря, не торопились. В огромном комплексе не нашлось даже нормального количества фонариков, чтобы сотрудники могли помочь посетителям покинуть погрузившееся во тьму здание. Воспользоваться мобильными телефонами, чтобы осветить себе путь, у нас, разумеется, не было возможности, ведь мы их оставили в шкафчиках.
Со шкафчиками, к слову, тоже вышел казус. Они электронные, и после обесточивания все они оказались намертво заперты. То есть одеться, уйти не было никакой возможности – мы оказались в роли заложников нелепой ситуации. И ждать пришлось около часа, пока эти шкафчики решили наконец взломать с помощью «молотка и стамески». Час в полной темноте!
Дело, конечно, житейское, хотя и вечер был испорчен, но поразила абсолютная неподготовленность персонала и комплекса к внештатным ситуациям. А если бы случилось что-то более серьезное, чем банальное отключение света? Во время пожара тоже ведь электричество отключается? Сотрудники будут проявлять такую же беспомощность при эвакуации людей? И ждать, а вдруг оно само рассосется?
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Интерактив: Кромешный мрак «Простории»
В воскресенье отправились всей семьей в «Просторию». Нам нравится этот комплекс, где можно приятно отдохнуть и взрослому, и ребенку. Вариантов масса… Вернее, нравился. Непогода, разгулявшаяся в Пскове 27 октября показала, что это заведение совершенно не готово к чрезвычайным ситуациям. Ни сам комплекс, ни его персонал.
Около семи часов вечера во всем здании «Простории» вырубился свет, видимо, поднявшийся ветер что-то где-то оборвал. Нас это ЧП застало в бассейне «SPA до неба», который погрузился - без преувеличения - в кромешную темноту. Аварийное освещение не сработало (слышала, как техники ругались, что ОПЯТЬ не сработало), людей, среди которых были и дети, это темнота застала в воде. Насколько это опасно, сами можете догадаться.
При этом людей выводить из бассейна, мягко говоря, не торопились. В огромном комплексе не нашлось даже нормального количества фонариков, чтобы сотрудники могли помочь посетителям покинуть погрузившееся во тьму здание. Воспользоваться мобильными телефонами, чтобы осветить себе путь, у нас, разумеется, не было возможности, ведь мы их оставили в шкафчиках.
Со шкафчиками, к слову, тоже вышел казус. Они электронные, и после обесточивания все они оказались намертво заперты. То есть одеться, уйти не было никакой возможности – мы оказались в роли заложников нелепой ситуации. И ждать пришлось около часа, пока эти шкафчики решили наконец взломать с помощью «молотка и стамески». Час в полной темноте!
Дело, конечно, житейское, хотя и вечер был испорчен, но поразила абсолютная неподготовленность персонала и комплекса к внештатным ситуациям. А если бы случилось что-то более серьезное, чем банальное отключение света? Во время пожара тоже ведь электричество отключается? Сотрудники будут проявлять такую же беспомощность при эвакуации людей? И ждать, а вдруг оно само рассосется?
Елена