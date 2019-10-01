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Фотофакт: В новом доме в Плюсском районе обрушились вентиляционные трубы, и упала антенна
В новом доме №15а на улице Пионерской в поселке Заплюсье Плюсского района обрушились трубы вентиляции, и упала антенна общего пользования. Дом построен по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, еще на гарантии, а трубам как будто лет 50! Вентиляция в квартирах не работает: забита ломаным кирпичом от этих труб! И никто мне не может ответить, кто это все должен исправить! Звонил прорабу, который строил. Он сказал, чтобы я ему выслал фото этих труб. Я выслал, а он после этого перестал брать трубку и отвечать на мои сообщения. Что нам делать в такой ситуации?
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Фотофакт: В новом доме в Плюсском районе обрушились вентиляционные трубы, и упала антенна
В новом доме №15а на улице Пионерской в поселке Заплюсье Плюсского района обрушились трубы вентиляции, и упала антенна общего пользования. Дом построен по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, еще на гарантии, а трубам как будто лет 50! Вентиляция в квартирах не работает: забита ломаным кирпичом от этих труб! И никто мне не может ответить, кто это все должен исправить! Звонил прорабу, который строил. Он сказал, чтобы я ему выслал фото этих труб. Я выслал, а он после этого перестал брать трубку и отвечать на мои сообщения. Что нам делать в такой ситуации?
Юрий