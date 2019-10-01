Фотофакт: В новом доме в Плюсском районе обрушились вентиляционные трубы, и упала антенна

Псковские власти намерены бороться с перевозчиками, осуществляющими регулярные маршруты под видом заказных

Гдович проник в дом соседа и похитил его имущество

Борис Елкин: Мы работаем с соседними регионами, чтобы получить дополнительные автобусы для города