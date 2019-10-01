Интерактив: Мусорный бардак на улице Труда

Виртуальный концертный зал откроется в Острове по нацпроекту «Культура»

Из бизнес-центра на Рижском проспекте эвакуировали людей из-за задымления

У Псковских тепловых сетей нет угрозы банкротства, уверен замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ

Почти 20 тонн мяса птицы из Швеции не пропустили в Псковский регион

Теплая погода ждет псковичей на День народного единства, а также весь ноябрь

Мы кричали, что происходит беда - эксперт о ситуации с Гремячей башней в Пскове

Василий Осипов: У нас самый большой износ основных средств сферы ЖКХ на Северо-Западе

Турчак сохранил позиции в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России

Псков не вошел в список привлекательных для переезда городов