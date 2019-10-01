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Интерактив: Не кошмарьте наших мусорщиков
Прочитал в рубрике «Интерактив» про неубранный мусор и вусмерть загаженную площадку по адресу Труда, 47.
Ну, я живу в этом доме. Дом, конечно, так себе, не новый, мягко говоря. Бывает всякое. Но с уборкой и вывозом мусора проблем нет! Вывозят, вот и это штуковину для пластика поставили.
В общем не поленился, сходил сфотал реальное состояние нашей мусорки. Час назад вот так как на фото у меня выглядела.
Так что это какая-то дискредитация была. Не кошмарьте наших мусорщиков!
Виктор