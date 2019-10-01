Интерактив: Из-за огромной лужи на улице Труда в Пскове пробка с самого утра

В Пскове задержали подозреваемого в краже спиртного из магазина на Рижском проспекте

Псковские спортсмены заняли первые места на 4-м международном юношеском турнире Power cup

Стали известны фильмы, лидирующие в российском кинопрокате на выходных

Творческие мастерские для детей и взрослых открыли при Псковской епархии