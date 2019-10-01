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Интерактив: Получится ли в Псковской области создать молодежную сборную по хоккею?
Вчера, 7 ноября, был эстонский турнир по хоккею, где псковские мальчишки в качестве легионеров тартуской команды разгромили самую сильную (до вчерашнего дня) команду Нарвы со счетом 6:1.
Все эти годы у нас в регионе не было молодежной сборной. Готовые спортсмены с 14 лет оказывались на улице. Многие семьи таких ребят из-за увлечения детей вынуждены были уезжать из Псковской области. Одни нашли себе место в Санкт-Петербурге, другие в Москве, третьи - в соседней Прибалтике.
Фактически мы отказывались от подготовленных самими же 14-летних спортсменов, отдавая их даром другим клубам. Сейчас запущена процедура по созданию молодежной сборной. Получится ли? Соберем ли тех, кого предали?
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Интерактив: Получится ли в Псковской области создать молодежную сборную по хоккею?
Вчера, 7 ноября, был эстонский турнир по хоккею, где псковские мальчишки в качестве легионеров тартуской команды разгромили самую сильную (до вчерашнего дня) команду Нарвы со счетом 6:1.
Все эти годы у нас в регионе не было молодежной сборной. Готовые спортсмены с 14 лет оказывались на улице. Многие семьи таких ребят из-за увлечения детей вынуждены были уезжать из Псковской области. Одни нашли себе место в Санкт-Петербурге, другие в Москве, третьи - в соседней Прибалтике.
Фактически мы отказывались от подготовленных самими же 14-летних спортсменов, отдавая их даром другим клубам. Сейчас запущена процедура по созданию молодежной сборной. Получится ли? Соберем ли тех, кого предали?
Степан