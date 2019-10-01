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Интерактив: Как выжить одинокой женщине-инвалиду с ребенком, если засорилась канализация?
Накипело. Не грустно, а уже просто смешно. Краткая история о том, как выжить одинокой женщине-инвалиду с ребенком в многоквартирном доме в приватизированной квартире в случае, если засорилась канализация.
Да, были советы обратиться в управляющую компанию «Наш дом» и МУП «Сервис». Что вы думаете – обратилась! И та, и другая организация делала попытки, но проблема так и не решена. Засор как был, так и остался.
Одна компания переводит стрелки на другую, и так по кругу. В организации «Наш дом» отмазались тем, что у них нет тросов. Мои действия: купила трос за 6000 по интернету плюс доставка, до этого купила трос, который не подошел (еще 2400 потратила).
Прошла по интернету курс сантехника и самоучитель по тому, как сделать канализационный трос самостоятельно и пробить даже самый сложный засор.
Вопрос: обязана ли я платить теперь за канализацию? Чувства ответственности в компании нет - полный пофигизм. На работников стрелки не переводите, товарищи организаторы - у них даже нет оборудования, с чем работать!
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Интерактив: Как выжить одинокой женщине-инвалиду с ребенком, если засорилась канализация?
Накипело. Не грустно, а уже просто смешно. Краткая история о том, как выжить одинокой женщине-инвалиду с ребенком в многоквартирном доме в приватизированной квартире в случае, если засорилась канализация.
Да, были советы обратиться в управляющую компанию «Наш дом» и МУП «Сервис». Что вы думаете – обратилась! И та, и другая организация делала попытки, но проблема так и не решена. Засор как был, так и остался.
Одна компания переводит стрелки на другую, и так по кругу. В организации «Наш дом» отмазались тем, что у них нет тросов. Мои действия: купила трос за 6000 по интернету плюс доставка, до этого купила трос, который не подошел (еще 2400 потратила).
Прошла по интернету курс сантехника и самоучитель по тому, как сделать канализационный трос самостоятельно и пробить даже самый сложный засор.
Вопрос: обязана ли я платить теперь за канализацию? Чувства ответственности в компании нет - полный пофигизм. На работников стрелки не переводите, товарищи организаторы - у них даже нет оборудования, с чем работать!
Вера, Заплюсье