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Интерактив: «Комфортная» городская среда на улице Евлентьева
В Северо-Западной промышленной зоне расположено много предприятий, но работать там невозможно. С 1991 года здесь не ремонтировались дороги, и в межсезонье по ним не проехать и не пройти. Где-то что-то подсыпали, проходили грейдером, но капитального ремонта не было уже почти 30 лет!
Улицы Евлентьева и Пожиговская уже давно требуют серьезного ремонта, ведь по ним ездит тяжелый грузовой транспорт. Он тут и должен ездить, ведь это промзона, но и обслуживание должно быть соответствующее! Ведь здесь расположены предприятия, которые выплачивают налоги, тем самым помогают городу развиваться. Но у властей, похоже, другая точка зрения.
Сначала вице-губернатор Александр Кузнецов обещал, что эти дороги будут приведены в порядок, но теперь с него не спросишь, он под следствием. После этого куда мы только не обращались, но результата - нет.
Вот такая у нас в Пскове «комфортная» городская среда…
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Интерактив: «Комфортная» городская среда на улице Евлентьева
В Северо-Западной промышленной зоне расположено много предприятий, но работать там невозможно. С 1991 года здесь не ремонтировались дороги, и в межсезонье по ним не проехать и не пройти. Где-то что-то подсыпали, проходили грейдером, но капитального ремонта не было уже почти 30 лет!
Улицы Евлентьева и Пожиговская уже давно требуют серьезного ремонта, ведь по ним ездит тяжелый грузовой транспорт. Он тут и должен ездить, ведь это промзона, но и обслуживание должно быть соответствующее! Ведь здесь расположены предприятия, которые выплачивают налоги, тем самым помогают городу развиваться. Но у властей, похоже, другая точка зрения.
Сначала вице-губернатор Александр Кузнецов обещал, что эти дороги будут приведены в порядок, но теперь с него не спросишь, он под следствием. После этого куда мы только не обращались, но результата - нет.
Вот такая у нас в Пскове «комфортная» городская среда…
Сергей