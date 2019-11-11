Интерактив: Падающий привет от социал-демократов

Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский музей к Дню матери

Занятие с детским психологом для волонтеров фестиваля «Кукарача» прошло в Молодежном центре

«Парта Героя» торжественно открыта в Стругокрасненской школе

Приходится отвоевывать каждый сантиметр - специалисты о работах на Гремячей башне