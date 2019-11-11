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Фотофакт: Прокуратура Пскова «рзъясняет»?

21.11.2019 23:10|ПсковКомментариев: 1

С удивлением обнаружил на стенах своего подъезда это загадочное объявление, подписанное прокуратурой города Пскова.

«С каких это пор прокуратура таким оригинальным образом с населением города контактирует?», - удивился я, но, когда вчитался в суть сообщения, вообще потерял дар речи. С мятого бумажного листа жителям нашего дома с кучей опечаток и орфографических ошибок «рзъясняют» про меры пожарной безопасности! Например, предостерегают от разведения в квартирах костров и от отогревания замерзших трубопроводных труб открытым огнем.

Не иначе грядет апокалипсис в духе фильма «Послезавтра»… Раз прокуратура о противопожарных мерах ликбезы по подъездам расклеивает.

Надеюсь все-таки, что автор этого опуса не уважаемое ведомство, а кто-то, кто не смог справиться с последствиями межсезонья, авитаминоза и сокращением светового дня.

Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей
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