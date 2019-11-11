Фотофакт: Кто-нибудь уберет бесполезный дорожный знак с Рижского проспекта?

«Дело Луначарского» с музыкантами групп «Слезы счастья» и МВВМ. ВИДЕО

Еще одна детская площадка открыта на округе депутата Псковской гордумы Дениса Иванова

Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» рассказал об опыте сбора полимерных отходов в других регионах

В Бежаницах завершается капремонт Центра культуры

Средняя и младшая сестры, пострадавшие в страшном ДТП под Псковом, идут на поправку

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о краже крышек мусорных контейнеров для ПЭТ-бутылок

Формы и методы работы с детьми по формированию правильной модели поведения на дороге обсудили в Себеже