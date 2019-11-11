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Интерактив: На станции скорой помощи закрыли кабинет амбулаторной помощи
Псковские медики возмущены закрытием кабинета амбулаторной помощи на станции скорой медицинской помощи (данный кабинет был передан под административно-хозяйственные нужды около двух недель назад).
Медицинские работники скорой были шокированы, когда им предложили осматривать пациентов и оказывать медицинскую помощь больным (в том числе детям), пришедшим непосредственно на станцию скорой помощи в нетопленных автомобилях.
В ходе поднявшейся в социальных сетях волны возмущения от осмотра в автомобилях решили отказаться, а медикам сперва предложили осматривать больных в отапливаемом коридоре, а затем решили, что лучшим местом для осмотра и медицинской помощи является кабинет заполнения медицинских нарядов (достаточно только установить там кушетку), при этом то обстоятельство, что комната заполнения нарядов предназначена для других нужд, и что при проведении медосмотра (или снятия ЭКГ и оказания помощи) возникают серьезные проблемы этического характера, ведь при его проведении в данный кабинет может войти посторонний, будто не смущает тех, кто принял такое решение.
И почему-то никому до сих пор не пришло в голову простое решение: вернуть пациентам специально предназначенный для оказания медицинской помощи амбулаторный кабинет, будто засевшего там начальника нельзя подвинуть.
Полагаю, никто не хочет, чтобы его самого или близкого ему человека (когда тот будет раздетым) осматривали в неприспособленном помещении с риском заглядывания в него постороннего.
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Интерактив: На станции скорой помощи закрыли кабинет амбулаторной помощи
Псковские медики возмущены закрытием кабинета амбулаторной помощи на станции скорой медицинской помощи (данный кабинет был передан под административно-хозяйственные нужды около двух недель назад).
Медицинские работники скорой были шокированы, когда им предложили осматривать пациентов и оказывать медицинскую помощь больным (в том числе детям), пришедшим непосредственно на станцию скорой помощи в нетопленных автомобилях.
В ходе поднявшейся в социальных сетях волны возмущения от осмотра в автомобилях решили отказаться, а медикам сперва предложили осматривать больных в отапливаемом коридоре, а затем решили, что лучшим местом для осмотра и медицинской помощи является кабинет заполнения медицинских нарядов (достаточно только установить там кушетку), при этом то обстоятельство, что комната заполнения нарядов предназначена для других нужд, и что при проведении медосмотра (или снятия ЭКГ и оказания помощи) возникают серьезные проблемы этического характера, ведь при его проведении в данный кабинет может войти посторонний, будто не смущает тех, кто принял такое решение.
И почему-то никому до сих пор не пришло в голову простое решение: вернуть пациентам специально предназначенный для оказания медицинской помощи амбулаторный кабинет, будто засевшего там начальника нельзя подвинуть.
Полагаю, никто не хочет, чтобы его самого или близкого ему человека (когда тот будет раздетым) осматривали в неприспособленном помещении с риском заглядывания в него постороннего.
Иван Васильев