Фотофакт: В администрацию Псковской области настойчиво пытались проникнуть без пропуска

За прошедшую неделю в дорожных авариях на территории Псковской области пострадало 13 детей

В Псковской области трудоустроено более 20% людей с ограниченными возможностями

Фасоль из Белоруссии и мука из Германии не прошли карантинный фитосанитарный контроль в Псковской области