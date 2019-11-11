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Фотофакт: В администрацию Псковской области настойчиво пытались проникнуть без пропуска

04.12.2019 10:57|ПсковКомментариев: 0

В здание администрации Псковской области настойчиво пытался проникнуть без пропуска четвероногий друг. Огромный, но дружелюбный. Может, потерял кто?

Андрей

 

Теги: #администрация Псковской области #фотофакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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